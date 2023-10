Apple Pencil: o que faz a nova caneta high tech de R$ 1,5 mil

Após o anúncio da última-terça-feira (17), a linha de canetas para iPads da Apple, mais conhecidas como Apple Pencil, agora é composta por três modelos distintos, oferecendo opções para entusiastas e profissionais, com preços variando até R$ 1.515. Siga a leitura, logo abaixo, e conheça mais detalhes sobre a grande novidade da caneta da maçã.

Conheça mais detalhes sobre o que há de novo na caneta Apple Pencil, lançada ontem. — Foto: Divulgação / Apple

A caneta da maçã

A gigante da tecnologia, Apple, surpreendeu na última terça-feira (17) ao apresentar uma nova versão de sua caneta para dispositivos iPad.

A linha Apple Pencil, agora composta por três modelos distintos, oferece opções para entusiastas e profissionais, com preços variando até R$ 1.515.

Nova caneta para iPads possui entrada USB-C

Conforme exigência da União Europeia, uma das grandes novidades para as canetas high tech da Apple é a introdução da primeira Apple Pencil com entrada USB-C, alinhada com os modelos mais recentes de iPhones.

A mais recente adição, a Apple Pencil (USB-C) (2023), chegará ao mercado brasileiro pelo valor de R$ 899. Entretanto, o lançamento ainda não possui uma data prevista, enquanto nos Estados Unidos, estará disponível a partir de novembro.

Foto: Divulgação / Apple

Confira, logo abaixo, os modelos de Apple Pencil já lançadas e seus respectivos preços:

Apple Pencil (2ª geração) (2018): R$ 1.515

R$ 1.515 Apple Pencil (USB-C) (2023): R$ 899

R$ 899 Apple Pencil (1ª geração) (2015): R$ 1.135

Independente do modelo escolhido, a Apple assegura precisão excepcional, garantindo que o traço seja fiel ao pixel selecionado, além de oferecer baixa latência, minimizando o tempo entre a ação de desenhar e a exibição na tela.

Além disso, todas as versões possuem sensibilidade à inclinação, permitindo a criação de efeitos, como sombras.

Tecnologia nos detalhes

A nova Apple Pencil apresenta um design com lados planos que incluem um imã, possibilitando sua fixação lateral ao iPad. Essa funcionalidade também está presente na versão mais cara. Quando acoplada ao tablet, a caneta entra em um modo de suspensão, poupando a bateria do dispositivo.

Os dois modelos mais recentes vêm com uma característica adicional que possibilita a visualização do traço na tela do iPad Pro quando a caneta se aproxima, mesmo antes de iniciar o desenho.

Diferenciais da Apple Pencil de R$ 1.515

O modelo mais caro da Apple Pencil oferece um recurso inovador: a capacidade de emparelhar e carregar sem fio ao simples toque do imã na lateral do iPad. Além disso, a Apple Pencil (2ª geração) permite aos usuários alternar entre aplicativos com apenas dois toques na caneta.

Outra característica presente, tanto na versão mais antiga quanto na mais recente, é a sensibilidade à pressão, possibilitando traços mais finos ou mais grossos de acordo com a pressão exercida na tela.

Compatibilidade com iPads

As canetas Apple Pencil (USB-C) e Apple Pencil (2ª geração) são compatíveis com os seguintes modelos de iPad:

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª, 4ª, 5ª e 6ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração)

iPad Air (4ª e 5ª geração)

iPad mini (6ª geração)

iPad (10ª geração) – apenas Apple Pencil (USB-C)

Foto: Divulgação / Apple

Por outro lado, a Apple Pencil (1ª geração) é destinada a dispositivos mais antigos, incluindo o iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª e 2ª geração), iPad Pro de 10,5 polegadas, iPad Pro de 9,7 polegadas, iPad Air (3ª geração), iPad mini (5ª geração) e iPad (6ª a 9ª geração, bem como a 10ª geração com adaptador de USB-C).

