Quais são as vagas para trabalho temporário de final de ano? Confira

A cada final de ano, o mercado de trabalho no Brasil se aquece, trazendo uma variedade significativa de oportunidades de emprego de regime temporário e estágio disponíveis em diversas áreas. As vagas temporárias oferecem aos candidatos a chance de ingressar no mercado profissional ou adquirir experiência em suas respectivas áreas de interesse, além de garantir uma renda extra. A seguir, confira a lista de oportunidades abertas para os dois últimos meses de 2023.

Renda extra no final de ano

A Confederação Nacional do Comércio projeta a criação de impressionantes 110 mil vagas temporárias para atender à demanda do final de ano no país, marcando o maior número registrado na última década.

Dentre os vários setores que já confirmaram a abertura de oportunidades temporárias, muitos também oferecem estágios e a oportunidade do profissional contratado ingressar no mercado de trabalho, ganhando experiência e até com possibilidades de efetivação.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba quais empresas já confirmaram a abertura de novas oportunidades de trabalho temporário ainda para este ano.

Vagas temporárias em empresas

Randstad anuncia 7 mil vagas

A renomada empresa de recrutamento, Randstad, anunciou a abertura de 7 mil vagas temporárias até o término do ano, abrangendo todo o território brasileiro. Essas oportunidades visam atender às necessidades de grandes corporações nas principais datas do varejo.

Os cargos disponíveis variam desde auxiliar de produção e operador de máquinas até técnico de enfermagem e analista de compras, contemplando também funções como assistente de logística, assistente administrativo, analista de administração de pessoal, representante de vendas e consultor de vendas, entre outras.

As inscrições estão acessíveis através do site da empresa.

Solar Coca-Cola abre 735 vagas para o plano verão

A Solar Coca-Cola anuncia a disponibilidade de 735 vagas temporárias nas regiões norte, nordeste e parte do centro-oeste do Brasil em prol do Plano Verão. O objetivo é fortalecer a operação para atender à crescente demanda de bebidas na estação mais quente do ano.

Essas oportunidades se encontram distribuídas em 18 estados, abrangendo localidades como Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Mato Grosso, e incluem funções como auxiliar de entrega, auxiliar de expedição, motorista e promotor de vendas. Os interessados podem se inscrever no site da empresa.

Beach Park oferece 300 vagas para alta temporada

O Beach Park, conhecido destino de entretenimento, está com 300 vagas em aberto para a alta temporada. Diversos cargos estão disponíveis, como recepcionista, operador de caixa, monitor de esporte e lazer, instrutor de brinquedos e consultor de turismo.

As seleções já estão em andamento, e os interessados devem enviar seus currículos ao endereço de e-mail vagas@beachpark.com.br, informando o cargo desejado no campo de assunto.

Americanas anuncia 1,2 Mil vagas temporárias para a Black Friday e o Natal

A Americanas se prepara para as movimentadas datas da Black Friday e do Natal, abrindo 1,2 mil vagas temporárias em seus Centros de Distribuição (CDs) nas cidades de Uberlândia (MG), Itapevi e Barueri (SP), Seropédica (RJ), Belém (PA), Cabo de Santo Agostinho (PE), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Gravataí (RS).

Essas oportunidades não requerem experiência prévia e abrangem cargos relacionados à operação logística, operador de empilhadeira, auxiliar, assistente e motorista. Os interessados podem realizar suas inscrições através do site.

Oportunidades de estágio

Disney

A The Walt Disney Company Brasil lança as inscrições para seu programa de estágio em 2024, abrindo vagas nas áreas de entretenimento, esportes e produtos de consumo.

Os candidatos devem estar cursando os últimos 2 anos do ensino superior e ter disponibilidade para dedicar 30 horas semanais em São Paulo. As inscrições permanecem abertas até 20/10 ou até o limite de 10 mil inscrições, e podem ser realizadas no site da Disney.

Serasa Experian

A Serasa Experian disponibiliza 45 vagas de estágio destinadas a estudantes com formação superior em áreas como dados e tecnologia, finanças, marketing, direito, economia e gestão de produtos, entre outras. As posições estão distribuídas em São Paulo (SP), São Carlos (SP) e Brasília (DF), com remuneração que pode atingir até R$ 2.850. As inscrições estão abertas até 7/11 e podem ser feitas no site do programa.

Grupo L’Oréal

O Grupo L’Oréal no Brasil anuncia inscrições abertas para seu programa de estágio, com vagas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O programa destina 50% das vagas a pessoas pretas ou pardas e não exige proficiência em inglês.

As oportunidades se destinam a estudantes de graduação a partir do 4º período, com previsão de formatura de, no mínimo, um ano. Os candidatos têm até 9/11 para se inscrever no site.

Vagas de Estágio na LG para Áreas de Tecnologia

A LG oferece vagas de estágio destinadas a estudantes a partir do 3º período na área de tecnologia. As oportunidades estão disponíveis nas áreas de desenvolvimento, suporte e planejamento. O número de vagas não foi divulgado, e as inscrições permanecem abertas até 27/10 no site da LG.

Amazon Brasil

A Amazon Brasil abre inscrições para seu programa de estágio na área de tecnologia, oferecendo mais de 20 vagas com a opção de trabalho presencial e remoto. As inscrições não possuem data de encerramento definida.

Os candidatos devem estar cursando áreas como ciências da computação, engenharia da computação, processamento de dados, análise e desenvolvimento de sistemas, informática ou áreas relacionadas, com previsão de formatura entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

Para se inscrever, acesse o site da Amazon.

Danone

A Danone anuncia inscrições abertas para seu programa de estágio, com oportunidades nas cidades de São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG).

As vagas se destinam a estudantes de diversas áreas que estejam cursando o ensino superior ou tecnólogo. O número de vagas não foi especificado, e os interessados podem se inscrever até 23/10 no site.

Ultracargo oferece vagas de estágio com enfoque na diversidade

A Ultracargo lança inscrições para vagas de estágio com um foco afirmativo para mulheres cis, trans e travestis. As vagas estão distribuídas entre a matriz em São Paulo e os terminais nos Portos de Santos (Santos – SP), Aratu (Candeias – BA) e Vila do Conde (Barcarena – Pará).

Os interessados têm até 28/10 para realizar suas inscrições através do site.

Espro abre 6,3 Mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) tem como meta a criação de 6,3 mil vagas de estágio e jovem aprendiz até o final deste ano, abrangendo todo o território brasileiro. As oportunidades atualmente disponíveis podem ser acessadas no site oficial.

