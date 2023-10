WhatsApp tem ajustes para não gastar bateria do celular; aprenda

O WhatsApp oferece uma série de ajustes essenciais, que os usuários podem adotar para preservar a vida útil da bateria de seus dispositivos móveis.

Em meio a diversos fatores que influenciam o consumo de energia, o aplicativo de mensagens pode se destacar como um possível “sugador” de energia da bateria.

A seguir, continue lendo e veja 5 formas de reduzir consumo da bateria, a partir das configurações do WhatsApp.

WhatsApp: 5 dicas para consumir menos bateria do seu celular

O WhatsApp está entre os grandes vilões quando a questão é economia da bateria do celular. Além de ser muito utilizado, ao longo de todo o dia, o aplicativo de mensagens tem funcionalidades que já consomem mais energia, como baixar fotos, vídeos, enviar e produzir áudios.

A seguir, confira 5 dicas para reduzir o consumo da bateria do seu celular, apenas ajustando as configurações do seu WhatsApp.

Desative o download automático de mídias

O WhatsApp, por padrão, realiza o download automático de imagens e vídeos, mesmo em segundo plano. Este comportamento acaba consumindo a memória do dispositivo e, consequentemente, drena a bateria. A solução é desativar o download automático de mídias, o que pode ser feito da seguinte forma:

Acesse as “Configurações”;

Toque em “Armazenamento e Dados”;

Selecione entre as opções “Ao Utilizar Dados Móveis,” “Ao Utilizar o Wi-Fi” ou “Em Roaming”;

Desmarque todas as opções e toque em “OK”.



Ajuste as notificações

As notificações, incluindo sons, vibrações e luzes, também podem contribuir para o alto consumo de energia. É importante personalizar quais notificações você deseja receber no WhatsApp. Para fazer isso:

Acesse as “Configurações” do aplicativo;

Em “Notificações,” desative os sons das conversas, remova a vibração e, se aplicável, elimine a luz de notificações;

Faça os ajustes específicos para conversas privadas e grupos;

Além disso, você pode silenciar conversas ou grupos para evitar notificações desnecessárias.





Ative o Modo Escuro

Além de contribuir para economizar a bateria, o modo escuro também protege seus olhos da luminosidade excessiva da tela do celular. Para ativá-lo:

Nas “Configurações,” vá para “Conversas”;

Toque em “Tema” e marque a opção “Escuro”.



Faça análise de armazenamento

O WhatsApp permite que você gerencie o armazenamento e saiba quanto espaço os arquivos armazenados pelo aplicativo ocupam. Você também pode identificar os arquivos mais pesados e o tamanho das conversas. O procedimento é o seguinte:

Acesse as “Configurações” e vá para “Armazenamento e Dados”;

Toque em “Gerenciar Armazenamento”;

Analise conversas específicas para visualizar os maiores arquivos armazenados;

Se desejar, exclua arquivos, especialmente os que ocupam mais espaço.



Ajuste a qualidade das imagens

O WhatsApp realiza a compressão padrão das imagens enviadas para economizar processamento. No entanto, você pode ajustar a qualidade das imagens para economizar ainda mais bateria:

Acesse as “Configurações” e vá para “Armazenamento e Dados”;

Role a página até o final e clique em “Qualidade das Fotos”;Selecione “Economia de Dados.”

Agora você está equipado com 5 ajustes essenciais do WhatsApp que podem ajudar a preservar a bateria do seu celular.

