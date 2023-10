Estas empresas brasileiras podem adotar 4 dias de trabalho na semana

A semana de quatro dias, com jornadas de trabalho de segunda a quinta-feira, já é uma realidade em alguns países. Impulsionada por essa dinâmica internacional, uma empresa do Reino Unido convidou organizações do Brasil a testar essa metodologia inovadora.

É importante destacar que as empresas participantes desse experimento terão autonomia para escolher em que dia da semana os colaboradores poderão folgar. Além disso, os funcionários receberão orientações sobre como otimizar o tempo de trabalho. Saiba mais detalhes sobre essa iniciativa.

Empresas vão adotar jornada de 4 dias no Brasil. Será que a sua está na lista?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Equilíbrio entre carreira e vida pessoal é questão de saúde mental

A busca pelo equilíbrio entre vida pessoal e carreira está cada vez mais em alta. O debate inclui questões relacionadas à saúde mental, que é afetada pela falta de tempo para lazer, práticas esportivas, tempo com a família e cuidados com a saúde.

Em um debate amplo, com múltiplos profissionais, a escassez de tempo de qualidade poderia ser resolvida com a redução da carga horária de trabalho, sem redução dos salários e benefícios.

Iniciativas fora do Brasil já mostram que, adotando esta estratégia, o rendimento dos colaboradores melhora, suas entregas tem mais qualidade e mais agilidade.

Mas será que a iniciativa pode ser implementada no Brasil? Como funcionaria a jornada reduzida por aqui?

Implantação da semana de 4 dias de trabalho no Brasil

Tudo indica que, no Brasil, o teste da semana de trabalho de quatro dias terá início a partir de novembro. Os preparativos para a implementação deste modelo de trabalho já estão em andamento.

A Reconnect Happiness at Work, em parceria com o Boston College e a 4 Day Week Global, lidera o programa no Brasil. No total, 20 empresas serão selecionadas para fazer parte desse projeto, que se estenderá até 2024.

Esta nova abordagem tem como objetivo reduzir a carga horária dos funcionários para 32 horas semanais. Para isso, a semana de quatro dias pode ser adotada de três maneiras distintas pelas empresas participantes do programa:

Eliminando a segunda-feira da semana de trabalho; Eliminando a sexta-feira; Reduzindo a carga horária diária.

Inicialmente, o projeto adotará o modelo “100 – 80 – 100”, que consiste em:

Manter 100% do salário;

Trabalhar 80% do tempo;

Alcançar 100% de produtividade.

Leia mais: Quais são as vagas para trabalho temporário de final de ano? Confira

Projeto tem bases sólidas para alcançar resultados propostos

Segundo os idealizadores do projeto, a introdução da semana de quatro dias de trabalho é cuidadosamente planejada e abrange diversos processos para garantir uma transição suave e eficiente para uma semana de trabalho mais curta.

O processo começa com um plano de três meses, que inclui orientações para as empresas sobre como adaptar sua comunicação, estrutura de trabalho, gerenciamento de tempo e acompanhamento de métricas.

Durante esta fase, são realizadas reuniões e acompanhamento em equipes para identificar necessidades específicas e desafios enfrentados pelas empresas.

Ao término do período de planejamento, as empresas estarão prontas para iniciar um piloto de seis meses de duração.

Leia mais: Melhor se adaptar: 7 tendências do mercado de trabalho HOJE