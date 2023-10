FGTS pode ter novas regras depois de novo julgamento; confira

A novela que gira em torno do julgamento das novas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), acaba de ganhar novos e longos capítulos após o presidente do supremo anunciar um novo adiantamento da votação. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre o que de fato ocorreu.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, participa do seminário 35 anos da Constituição Federal, no STF. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

STF adia novela

A novela envolvendo as mudanças nas regras do FGTS continua a se desenrolar, e mais um capítulo foi adicionado à trama.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), adiou mais uma vez a retomada do julgamento, adiando a decisão sobre a correção da poupança trabalhista pela TR para o dia 8 de novembro.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que levou o supremo a postergar novamente o julgamento do Fundo de Garantia.

Leia mais: Comunicado GERAL do FGTS: brasileiros entram na fila para sacar R$ 6.220

STF revela que julgamento do FGTS volta em novembro

Essa mudança na programação ocorreu após uma reunião que contou com a presença de Luís Roberto Barroso e Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, bem como outros ministros do governo.

Inicialmente marcado para o dia 18, o processo teve sua data de análise adiada e deve se retoma no dia 8 no próximo mês.

Adiamento planejado

O adiamento, de acordo com o ministro Barroso, oferece à União a oportunidade de apresentar novos cálculos relacionados à correção do FGTS. Durante a reunião, Barroso enfatizou a necessidade de corrigir o fundo utilizando um índice que esteja em consonância com a correção da poupança.

Além de Barroso e Haddad, outros ministros estiveram presentes na reunião, incluindo Jader Filho e Luiz Marinho, ministros das Cidades e do Trabalho e Emprego, respectivamente, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Rita Serrano, presidente da CEF.

Histórico de adiamentos

Vale ressaltar que este não é o primeiro adiamento do julgamento. Em abril de 2023, o ministro Nunes Marques solicitou um pedido de vista, suspendendo a votação.

Até o momento, há dois votos favoráveis à ilegalidade do uso da Taxa Referencial para a correção das contas do fundo. Se essa posição prevalecer, a correção abaixo da poupança será considerada inconstitucional.

No entanto, a AGU (Advocacia-Geral da União) argumentou que uma decisão favorável teria impactos nas taxas de juros em empréstimos habitacionais e também envolveria um aporte de aproximadamente R$5 bilhões, de responsabilidade da União.

Origem do julgamento no STF

A saga do julgamento no STF teve início quando o partido Solidariedade protocolou uma ação em 2014. Naquela época, o partido alegou que a TR não oferece um rendimento mínimo adequado, resultando em prejuízos em relação à inflação para quem deposita no FGTS.

Após o encaminhamento da ação ao Supremo, novas leis entraram em vigor, alterando a forma de correção das contas da poupança trabalhista. As contas passaram a ser corrigidas com taxas de 3% ao ano, juntamente com a distribuição de lucros do FGTS e a correção pela TR.

A AGU, representando o governo, argumenta que a ação deve ser extinta, pois a nova legislação, especificamente as leis 13.446 de 2017 e 13.932 de 2019, prevê a distribuição de lucros do fundo entre os cotistas.

Desta forma, a alegação de que a TR gera uma remuneração abaixo da inflação real não se sustenta mais.

Leia também: Saque inesperado de R$ 10.000 do FGTS liberado nesta semana; confira