Internet do futuro já chegou? Conheça o Wi-Fi 7

Se você se interessa por tecnologia e o impacto da Internet das Coisas (IoT) na rotina, já deve saber sobre o Wi-Fi 7.

A próxima geração de redes sem fio, conhecida como Wi-Fi 7 e definida pelo protocolo 802.11be, está em desenvolvimento, prometendo melhorias substanciais em velocidade, latência e capacidade de transmissão. A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes sobre a internet do futuro.

Wi-Fi 7: conheça a próxima fronteira da conectividade sem fio/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Wi-Fi 7: entenda do que se trata

O Wi-Fi 7 é uma nova tecnologia, com o potencial de transformar diversas áreas. A novidade pode permitir o streaming de vídeos em 8K, o uso de Realidade Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR) e Internet das Coisas (IoT) em escala ampliada. A seguir, entenda os detalhes desta evolução no universo da conectividade sem fio.

Diferenças entre Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7

Embora ambas compartilhem frequências semelhantes, o Wi-Fi 7 se destaca em função de suas especificações avançadas. A presença da tecnologia Multi-Link Operation (MLO) proporciona uma conexão mais rápida e estável.

Comparado ao Wi-Fi 5, que atinge 6.9 Gbps de taxa de transferência, e ao Wi-Fi 6, com 9.6 Gbps, o Wi-Fi 7 impressiona com sua capacidade de alcançar até 46 Gbps. A principal missão desta nova versão é reduzir problemas como buffering, atrasos e congestionamento de tráfego em redes.

Qual a previsão de lançamento para o Wi-Fi 7?

A previsão para o lançamento da nova internet vai acontecer entre 2023 e 2024. Ainda que não haja uma data precisa, a expectativa é que, até o final do próximo ano, os primeiros roteadores compatíveis com essa tecnologia estejam disponíveis no mercado.

No final de 2022, a TP-Link deu um passo adiante ao anunciar sua linha inicial de roteadores Wi-Fi 7, que inclui o Archer BE900, capaz de atingir taxas de transferência de até 24 Gbps, o Archer GE800, projetado especialmente para gamers, e o Deco BE95, uma versão Mesh com suporte para até 33 Gbps.

Leia mais: Aprenda o TRUQUE! Conecte-se a um WiFi sem saber a senha

Benefícios e aplicações

O Wi-Fi 7 oferece velocidades máximas impressionantes, baixa latência, maior capacidade de transmissão e segurança aprimorada com o padrão WPA3.

Esta nova tecnologia é capaz de suportar:

Transmissão de vídeos em resolução 8K, graças à melhoria na velocidade de conexão;





Aplicações de Realidade Aumentada ou Virtual, aproveitando a tecnologia MLO para reduzir a latência;





Jogos online com desempenho superior, resultando em menor latência e tempo de resposta aprimorado;





Transmissão de arquivos a uma velocidade nominal de até 46 Gb/s, melhorando a experiência ao enviar arquivos volumosos via rede sem fio;





Aplicações industriais de Internet das Coisas (IoT), realização de cirurgias remotas e telediagnóstico, em função da estabilidade proporcionada ao utilizar múltiplas frequências de forma simultânea.

Expectativas para o futuro

A internet do futuro ainda aguarda a certificação da Wi-Fi Alliance, até 2024. Enquanto isso, dispositivos como o OnePlus 11 5G, com chip Qualcomm, e empresas como Broadcom e Intel estão realizando testes para tornar essa tecnologia uma realidade.

Leia mais: Tem alguém ROUBANDO seu WiFi! Descubra como saber