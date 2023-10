Limite do Nubank: empresa mostra 2 caminhos para aumentar

Se você possui cartão de crédito sabe que, a depender dos critérios estabelecidos pela bandeira do cartão ou pela instituição financeira que o concedeu, obter um aumento no limite se torna uma tarefa complicada e muitas vezes de longa espera. No entanto, o Nubank oferece opções facilitadas para que você alcance o seu tão sonhado objetivo antes do que espera. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e conheça as opções.

Limite à altura dos seus sonhos

Sem dúvida, um dos desejos mais comuns entre os usuários de cartão de crédito é a possibilidade de aumentar seus respectivos limites. Através disso, eles podem realizar compras adicionais, acumular vantagens em programas de pontos e desfrutar de inúmeras facilidades.

O banco digital Nubank, entende essa necessidade e oferece diversas opções para ampliar o limite do seu cartão de crédito. Siga a leitura abaixo para conhecer as opções oferecidas pela fintech e como executar o procedimento diretamente através do aplicativo da instituição financeira digital.

Nubank: aumentar seu limite é possível

Os correntistas do Nubank que desejam expandir o limite do seu cartão de crédito têm à disposição duas soluções eficazes. Confira, logo abaixo, os detalhes de cada uma.

1. Nu Limite Garantido

Uma maneira imediata de ampliar o limite do seu cartão de crédito Nubank é através do serviço denominado “Nu Limite Garantido.”

Este serviço permite que você aumente seu limite ao investir uma quantia em dinheiro, a qual será revertida em um aumento no seu poder de compra. A grande vantagem é que não é necessário passar por uma análise de crédito, agilizando o processo de solicitação.

O funcionamento é bastante simples: a instituição financeira utiliza o montante guardado na “Caixinha” na modalidade de RDB (Recibo de Depósito Bancário) para garantir o pagamento da sua fatura.

Para utilizar esse serviço, basta acessar o menu “Meus Limites” na seção de cartão de crédito do aplicativo, selecionar “Nu Limite Garantido” e, em seguida, “Criar Nu Limite Garantido.” A partir desse ponto, siga as instruções na tela para completar o procedimento.

2. Função para construir limite

Outra tática para ampliar o limite do seu cartão de crédito Nubank é através da “Função para Construir Limite.” Essa opção é especialmente adequada para pessoas com histórico de crédito negativo que desejam construir um histórico de crédito mais sólido.

Nesse caso, o cliente reserva uma quantia específica na sua conta, que fica disponível como limite, sem rendimento.

Por exemplo, se você reservar R$ 200 através da opção “Reservar valor como limite” no aplicativo, esse montante se torna o seu limite disponível.

Dessa forma, se você gastar R$ 150, ainda terá R$ 50 disponíveis para utilização. Caso efetue o pagamento da fatura com o dinheiro em conta ou via boleto, o limite retorna ao valor reservado, ou seja, R$ 200.

O app Nubank é a chave

Como mencionado anteriormente, todas essas funcionalidades estão disponíveis no aplicativo do Nubank. Sendo assim, é através desta plataforma que os clientes podem realizar todas as operações financeiras oferecidas pelo Nubank, o que inclui o tão sonhado aumento de limite.

