Quais são as chances reais de ganhar na Mega-Sena?

Todo o brasileiro que acredita um pouco na sorte já se imaginou ganhando o grande prêmio da Mega-Sena, se tornando um milionário da noite para o dia. No entanto, quando deixamos os sonhos de lado e lidamos com as chances matemáticas, a realidade se torna um pouco diferente do que se imaginava. Confira a seguir, quais são as verdadeiras chances para se acertar a quadra, a quina ou os seis números da modalidade lotérica.

As probabilidades da sua sorte

Ganhar na Mega-Sena é o sonho de muitos que enxergam nesse jogo a possibilidade de uma reviravolta na vida.

Para apostar, você deve selecionar 6 números dentre os 60 disponíveis, e o prêmio máximo é conquistado quando os 6 números sorteados coincidem com sua escolha, independentemente da ordem. Mas qual é a probabilidade real de alcançar a tão desejada vitória? Siga a leitura abaixo e entenda melhor.

As reais chances de se ganhar na Mega Sena

Para calcular as chances de sucesso na Mega-Sena, é importante compreender os conceitos de análise combinatória e probabilidade. Em uma aposta com 6 números, existem incríveis 50.063.860 combinações possíveis.

Consequentemente, a probabilidade de acertar na Mega-Sena com uma única aposta é de 1 em 50.063.860, o que equivale a aproximadamente 0,000002%.

Existem, porém, opções de jogos mais elaborados, que normalmente envolvem custos mais elevados. É possível selecionar de 6 a 15 números, e à medida que você aumenta o número de escolhas, o valor da aposta também cresce.

Por exemplo, ao escolher 15 números, você pode ganhar se 6 deles estiverem entre os sorteados. Além da sena (6 acertos), existem prêmios para a quina (5 acertos) e a quadra (4 acertos).

Entenda como funciona a Mega-Sena

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem duas vezes por semana, e em cada sorteio, 6 números são retirados aleatoriamente de um conjunto de 60. Ao realizar uma aposta simples, o jogador escolhe 6 números. A partir dessa escolha, várias possibilidades surgem, cada uma delas com seu respectivo prêmio:

Se os 6 números escolhidos forem sorteados, o apostador conquista o prêmio máximo, conhecido como sena.

Se ele acertar 5 dos 6 números sorteados, ele realiza o que é chamado de quina.

Se acertar 4 números, ele alcança uma quadra.

Chance de acertar os 6 números da Mega-Sena com uma aposta simples

A probabilidade de conquistar o prêmio máximo é notavelmente baixa, sendo de 1 chance em 50.063.860.

Fazer a quina com uma aposta simples

Alcançar 5 acertos, ou seja, a quina, também traz uma premiação. Dado que o jogador escolhe 6 números, 54 permanecem. Calculamos a probabilidade de acertar 5 números e errar 1, resultando em uma chance de cerca de 1 em 154.518.

Chance de fazer a quadra da Mega-Sena com uma aposta simples

Fazer 4 acertos, ou seja, a quadra, é mais alcançável do que a sena e a quina. Considerando uma aposta simples, onde 6 números são escolhidos e 4 deles devem ser sorteados, a probabilidade é de 1 chance em 2.332, devido às 21.465 quadras possíveis.

Chances de acordo com a quantidade de números escolhidos

É possível realizar apostas com mais números, que aumentam as chances de vitória, mas também tornam o bilhete mais caro. A seguir, confira a tabela com a probabilidade de acertos, logo abaixo.

