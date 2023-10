Brasileiro já tem como lema “não desistir nunca”, e se estamos falando de loteria, os que acreditam que um dia a sorte baterá em sua porta, seguem tentando até, quem sabe, o ‘jogo virar’. No entanto, especialistas apontam que existem jogos menos difíceis de se ganhar e alguns ‘menos impossíveis’. Conheça as modalidades, logo abaixo.

Este é o jogo de loteria mais fácil de ganhar no Brasil. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A sorte está do seu lado

Ninguém nega que os brasileiros têm o hábito de apostar nas loterias, seja pela emoção de acertar as dezenas ou pela esperança de conquistar a tão sonhada fortuna.

Entretanto, a sorte é o fator determinante nesse jogo de probabilidades, como enfatiza o especialista Gustavo Reis, em entrevista ao portal Terra.

Segundo Gustavo, “não existe jogo mais fácil, apenas aquele menos difícil ou menos impossível.” Continue a leitura a seguir, e conheça as verdadeiras probabilidades de sucesso em cada modalidade de loteria, revelando qual delas oferece as maiores oportunidades de vitória.

Brasileiros na fila da sorte: descubra a loteria mais acessível

1. Dia de Sorte: a loteria com as melhores chances

Entre as loterias da Caixa Econômica Federal que seguem um padrão de sorteio semelhante – excluindo a Loteria Federal e aquelas relacionadas ao futebol, como a Loteca e a Timemania –, a Dia de Sorte se destaca como a mais acessível.

Conforme dados fornecidos pela própria Caixa, a probabilidade de conquistar o prêmio máximo com uma aposta simples é de 1 em 2.392.485.

2. Lotofácil: aposte na probabilidade de sucesso

A segunda loteria “menos difícil” de conquistar é a Lotofácil, na qual uma aposta simples tem uma chance em mais de 3.268.760 de acertar o prêmio máximo.

Quando se trata de ganhar qualquer prêmio, excluindo a expectativa milionária, a Lotofácil também se destaca. A probabilidade de ganhar pelo menos o dobro do valor da aposta simples (R$3) é de uma em onze.

Probabilidades de ganhar em loterias com apostas simples:

Loteria Federal: 1 chance em 100.000

Dia de Sorte: 1 chance em 2.392.485

Loteca: 1 chance em 2.392.485

Lotofácil: 1 chance em 3.268.760

Super Sete: 1 chance em 10.000.000

Lotomania: 1 chance em 11.372.635

Dupla Sena: 1 chance em 15.890.700

Quina: 1 chance em 24.040.016

Timemania: 1 chance em 26.472.637

Mega-Sena: 1 chance em 50.063.860

+ Milionária: 1 chance em 238.360.500



(Dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal)

O segredo das loterias: sorte, dinheiro e estratégia

Gustavo Reis, conhecido como Professor Gustavo, graduado em Ciências da Computação e mestre em Design Estratégico, compartilha sua visão sobre o segredo para ganhar nas loterias.

Ele enfatiza que não existem segredos, sequências mais prováveis de sair ou fórmulas mágicas que aumentem as chances de acertar os números sorteados. “São todos jogos de azar e são chamados assim por um motivo muito simples: a chance de perder é sempre maior do que a chance de ganhar,” brinca.

Gustavo se aprofundou nos estudos sobre probabilidades nas loterias em seu projeto “Estude Matemática,” uma comunidade de entusiastas da Matemática com mais de 530 mil inscritos no YouTube, 390 mil seguidores no Facebook e 250 mil no TikTok.

Para aqueles que desejam participar das loterias com responsabilidade, ele destaca que sorte, dinheiro e estratégia, nesta ordem, são os três fatores que podem aumentar as chances de ganhar um prêmio máximo na loteria.

*Com informações do Terra.

