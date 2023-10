Força Aérea tem centenas de vagas e salário de R$ 5 mil (sem concurso)

A Força Aérea Brasileira desempenha um papel fundamental na proteção do espaço aéreo do país e na realização de diversas missões nacionais e internacionais. E se você algum dia já sonhou em ser um desses heróis da pátria, talvez agora seja a chance. Continua a leitura, logo abaixo, e entenda quais os requisitos para concorrer a uma das vagas nas forças armadas, sem processo seletivo.

Força Aérea Brasileira anuncia abertura de vagas sem necessidade de ingressar em processo seletivo. — Foto: Reprodução

Oportunidade sem processo seletivo

Desde a última segunda-feira (16), a Força Aérea Brasileira (FAB) está oferecendo a oportunidade de se ingressar no Serviço Militar Voluntário com a graduação de 3º Sargento.

As inscrições permanecerão abertas até o dia 14/11, e esta é uma oportunidade para aqueles que desejam servir voluntariamente em uma das principais forças armadas do Brasil. Acompanhe a leitura a seguir e saiba mais informações como requisitos para as vagas e remunerações oferecidas.

FAB anuncia serviço militar voluntário com salários acima de R$ 5 mil

A remuneração inicial bruta para as vagas de 3º Sargento é de R$ 3.825,00, contudo, com vantagens adicionais, como o adicional de habilitação e o adicional militar de compensação orgânica, a remuneração total pode alcançar até R$ 5.500,00.

Esses valores estão de acordo com as tabelas divulgadas pelas Forças Armadas Brasileiras (Marinha, Exército e Força Aérea) com base na Lei 13.954 de 2019.

Militares por tempo determinado

É importante ressaltar que essa seleção não se trata de um concurso público militar, mas sim de uma oportunidade de ingressar no serviço militar voluntário, com um compromisso de até oito anos de serviço.

Aqueles aprovados se tornarão militares temporários, e, embora recebam remuneração, não estabelecem vínculos permanentes com a instituição, sendo designados para a reserva não remunerada após completarem o período estipulado.

Requisitos para se candidata às vagas na Aeronáutica

Se você está interessado em participar da seleção, é essencial atender aos requisitos estabelecidos. Abaixo, destacamos os critérios que devem ser observados:

Ser cidadão brasileiro; Ser voluntário; Não ter atingido a idade de 41 (quarenta e um) anos até a data de incorporação; Atender aos Requisitos Específicos da área profissional desejada; Caso seja ex-militar ou militar da ativa, não ter completado 72 (setenta e dois) meses de serviço efetivo em qualquer Força Armada, considerando diferentes tipos de Serviço Militar (inicial, estágios, dilações, prorrogações, entre outros) até a data de incorporação; Para praças da ativa, possuir classificação mínima de “Bom Comportamento”; Não ser praça estabilizada das Forças Armadas ou de Força Auxiliar; Se pertencer à reserva de 2ª ou 3ª classe da Marinha, Exército ou Aeronáutica, não ter posto ou graduação superior ao previsto para o respectivo Quadro; Não ter sido excluído ou licenciado a bem da disciplina em ocasião anterior; Não ter sido desligado de curso ou estágio em estabelecimento militar de ensino devido a questões disciplinares ou morais; Demonstrar idoneidade moral, que pode ser avaliada por meio de averiguação de antecedentes junto às autoridades competentes; Não estar enfrentando processo criminal nas esferas militar ou comum na data de incorporação; Não estar cumprindo pena por crimes comuns, militares ou eleitorais, nem estar sujeito a medidas de segurança; Não ter sido condenado por crime com sentença definitiva; Não ter sido punido em processo administrativo ou judicial por danos ao patrimônio público de qualquer nível de governo; Não ter sido expulso ou julgado desertor de acordo com a legislação que regulamenta o Serviço Militar.

Para obter informações detalhadas e a lista completa de requisitos, consulte o edital oficial nos canais de comunicação da FAB.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário na FAB consiste nas seguintes etapas:

Entrega de Documentos (ED) Validação Documental (VD) Avaliação Curricular (AC) Concentração Inicial (CI) Inspeção de Saúde (INSPSAU) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) Concentração Final e Habilitação à Incorporação (CF)

Os requisitos específicos para cada etapa estão detalhados nos Avisos de Convocação divulgados pela FAB.

Desta forma, os candidatos devem prestar especial atenção aos documentos necessários para comprovar os requisitos específicos e os parâmetros de qualificação durante as fases de Validação Documental e Avaliação Curricular. As inscrições se enceram às 23:59h do dia 14 de novembro.

Atividades da Força Aérea Brasileira

A FAB desempenha um papel de fundamental importância na defesa do Brasil e realiza diversas atividades, incluindo:

Defesa aérea: A missão principal da FAB é garantir a segurança do espaço aéreo brasileiro. Isso envolve a identificação e interceptação de aeronaves não autorizadas que adentram o espaço aéreo brasileiro, bem como a proteção contra ameaças aéreas. Transporte aéreo: A FAB opera uma frota de aeronaves de transporte que são utilizadas para transportar tropas, equipamentos e suprimentos em todo o território brasileiro, bem como em missões de apoio humanitário no exterior. Busca e salvamento: A FAB é responsável por operações de busca e salvamento em terra e mar, incluindo o resgate de pessoas em situações de emergência, como desastres naturais, acidentes aéreos e naufrágios. Operações de paz: A FAB participa de missões de paz em todo o mundo, fornecendo apoio aéreo em operações de manutenção da paz das Nações Unidas e de outros órgãos internacionais. Transporte de autoridades: A FAB também é responsável por transportar autoridades nacionais e estrangeiras em missões oficiais e diplomáticas.

Treinamento e Formação

A FAB mantém escolas de treinamento para formar pilotos, controladores de tráfego aéreo e pessoal de manutenção, garantindo a capacitação contínua de suas tropas.

Além disso, está envolvida em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, incluindo o desenvolvimento de aeronaves e sistemas de defesa.

A FAB também desempenha um papel fundamental em missões de apoio humanitário, patrulhas e missões de reconhecimento para monitorar o espaço aéreo e as fronteiras do Brasil.

