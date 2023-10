Seu CPF pode estar cadastrado em outra linha de celular; descubra

Não é de hoje que os criminosos usam de artimanhas para enganarem os cidadãos. Com o advento da internet — tornou-se muito mais comum esse tipo de crime envolvendo o CPF de terceiros. É possível que o seu CPF esteja cadastrado em uma linha ativa e você sequer saiba. Com isso — acabam usando essa brecha de má fé a fim de aplicar golpes e culpar pessoas que não tem nada a ver com o ocorrido. Saiba como descobrir e o que pode ser feito nesses casos.

Descubra agora mesmo

É comum que o CPF de terceiros estejam ativos em outras linhas sem o consentimento dos titulares. Isso por brechas existentes em algumas operadoras que podem acarretarem em sérios problemas para os titulares dos documentos.

Talvez você esteja com o CPF ativo em alguma linha telefônica e sequer saiba. É importante realizar a consulta para evitar que haja possíveis problemas futuros.

Para consultar é bem simples. É possível verificar se há linhas ativas em qualquer operadora do Brasil. Bem como Algar, Tim, Vivo, Claro ou Sercomtel. Ambas acabam disponibilizando serviços integrados para realizar a verificação de linha ativa.

A consulta é realizada através do CPF do titular. Haja vista que o mesmo é vinculado as demais informações e posteriormente acabam sendo usados para aplicação de golpes. Veja o passo a passo para descobrir.

Entre no site Cadastro Pré (cadastropre.com.br);

Desça até o meio do site e preencha o seu CPF;

Confirme que você não é um robô e clique em “Consultar”;

Pronto.

Caso haja alguma linha ativa, será apresentada qual. Caso não, aparecerá uma mensagem dizendo que em território nacional não há linhas ativas referentes ao CPF indicado.

Afinal, o que pode ser feito?

Caso o usuário encontre alguma linha ativa vinculada ao CPF de terceiros, é necessário realizar algumas ações a fim de que seja possível resgatar o CPF e cancelar a linha. Evitando que terceiros mau intencionados apliquem golpes em outras pessoas.

Entre em contato com a operadora cujo o seu CPF possui linha ativa sem a sua autorização;

Indique o motivo da consulta e acerca das linhas ativas;

Confirme sua identidade e solicite o cancelamento imediato.

Portanto, caso posteriormente surjam problemas vinculados ao telefone e CPF, é importante que o titular da linha mantenha os dados de protocolo salvos. A fim de conseguir comprovar que a linha estava sendo usada por outras pessoas.

Ademais — basta ficar atento aonde as informações são preenchidas a fim de evitar que incidentes como esse acabem acontecendo e prejudicando a reputação individual.

