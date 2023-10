Valor: 3.301,59! SESI revela o salário das vagas; veja como concorrer

Se a sua intenção é conquistar uma vaga no mercado de trabalho, com uma remuneração adequada e uma grande variedade de benefícios, o Serviço Social da Indústria (SESI) tem uma vaga que pode interessar a você. Siga a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre as etapas do processo seletivo.

SESI abre processo seletivo para Analista de Gestão de Pessoas. — Foto: Reprodução / Freepik

A hora de se inscrever

O mercado de trabalho está constantemente em busca de profissionais qualificados para assumirem posições de destaque nas organizações.

Se você está em busca de uma oportunidade profissional, o Serviço Social da Indústria (SESI) tem uma vaga que pode interessar a você. Continue a leitura a seguir, e saiba mais informações sobre as etapas do processo seletivo.

Leia mais: Concurso público: exames psicotécnicos vão acabar?

SESI anuncia processo seletivo; saiba detalhes da vaga

A vaga em questão, Analista de Gestão de Pessoas I – 01983/2023, está disponível na unidade AlimentaSesi BRF do SESI.

Confira, logo abaixo os principais detalhes sobre desta oportunidade:

Local de atuação : SESI UOS.

: SESI UOS. Cargo : Analista de Gestão de Pessoas I.

: Analista de Gestão de Pessoas I. Experiência desejada : Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 6 meses de experiência nas áreas de Recrutamento & Seleção, Gestão de Desempenho e Avaliação de Competência. Além disso, ter experiência em Treinamento & Desenvolvimento, Ambiência e Cultura Organizacional é considerado um diferencial.

: Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 6 meses de experiência nas áreas de Recrutamento & Seleção, Gestão de Desempenho e Avaliação de Competência. Além disso, ter experiência em Treinamento & Desenvolvimento, Ambiência e Cultura Organizacional é considerado um diferencial. Requisitos específicos : É fundamental possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria B e estar disponível para viagens.

: É fundamental possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria B e estar disponível para viagens. Escolaridade : É obrigatório ter Ensino Superior completo.

: É obrigatório ter Ensino Superior completo. Salário : O salário oferecido é de R$3.301,59.

: O salário oferecido é de R$3.301,59. Carga horária : A jornada de trabalho é de 200 horas/mês, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 13:10 às 17:10.

: A jornada de trabalho é de 200 horas/mês, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 13:10 às 17:10. Tipo de contrato : Mensalista.

: Mensalista. Prazo do contrato: O contrato é por prazo indeterminado.

O Analista de Gestão de Pessoas I será responsável pelo Recrutamento e Seleção, Ambiência e Treinamento das Regionais, desempenhando um papel fundamental na formação da equipe de trabalho.

Requisitos para se candidatar

Para se candidatar a essa vaga, é essencial atender aos seguintes requisitos:

Escolaridade : Possuir Ensino Superior completo, destacando a importância da formação acadêmica na área de Gestão de Pessoas.

: Possuir Ensino Superior completo, destacando a importância da formação acadêmica na área de Gestão de Pessoas. Carteira de motorista : Ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria B é um requisito obrigatório.

: Ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria B é um requisito obrigatório. Experiência profissional: Ter, no mínimo, 6 meses de experiência em Recrutamento & Seleção, Gestão de Desempenho e Avaliação de Competência é fundamental.

Benefícios

Trabalhar como Analista de Gestão de Pessoas I no SESI UOS – Concórdia e região oferece uma série de benefícios que tornam a vaga ainda mais atrativa. Os benefícios incluem:

Plano de Saúde – UNIMED.

Convênio SESI Odonto.

Convênio FARMASESI.

Vacinação contra a Gripe.

Seguro de Vida em Grupo.

Convênio de Seguro para Automóveis/Residência.

Plano de Previdência Privada – FIESCPrev.

Convênio SENAI Educação.

Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Auxílio Creche.

Vale Transporte.

Ticket Alimentação.

Esses benefícios não apenas valorizam os colaboradores, mas também contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Cronograma do processo seletivo

O processo seletivo para a vaga de Analista de Gestão de Pessoas I – 01983/2023 envolve diversas etapas, cada uma projetada para avaliar diferentes aspectos dos candidatos. Abaixo, descrevemos as etapas do processo seletivo:

Recebimento de currículos: O período para envio de currículos vai de 9 de outubro de 2023 até 15 de outubro de 2023. Certifique-se de confirmar a inscrição via e-mail até o último dia da etapa de recebimento de currículos para evitar desclassificação. Prova teórica online: A prova teórica online terá início em 16 de outubro de 2023, às 12h00min, e consiste em 10 questões de múltipla escolha relacionadas às responsabilidades da função. Avaliação curricular: A etapa de avaliação curricular começa em 17 de outubro de 2023, na qual seu currículo será minuciosamente analisado. Prova prática presencial: Agendada para 18 de outubro de 2023, esta etapa requer a resolução de um estudo de caso e uma entrevista individual. Resultado final: O resultado final será divulgado em 20 de outubro de 2023.

Critérios de avaliação

Os candidatos serão avaliados com base em quatro critérios principais:

Comunicação & interação: A capacidade de se comunicar e interagir efetivamente com membros da equipe e candidatos é fundamental. Conhecimento técnico: O conhecimento técnico em Recrutamento & Seleção, Gestão de Desempenho e Avaliação de Competência será essencial. Planejamento & organização: Habilidade de planejar e organizar as atividades relacionadas à Gestão de Pessoas. Proatividade: Ser proativo e tomar iniciativas serão considerados pontos positivos.

Se você deseja seguir uma carreira na área de Gestão de Pessoas e acredita que pode fazer a diferença na gestão de talentos, esta vaga pode ser a oportunidade que você esperava. Certifique-se de atender a todos os requisitos e prepare-se bem para todas as etapas do processo seletivo.

Aproveite essa chance para se destacar como Analista de Gestão de Pessoas e contribuir para o sucesso da AlimentaSesi BRF. Boa sorte!

Leia também: Edital CONFIRMADO? Novo concurso da Caixa é grande surpresa