Home office para trabalhar em qualquer lugar do planeta: veja as vagas

A pandemia da Covid-19 trouxe mudanças significativas no mercado de trabalho mundial. Dentre elas a implementação do trabalho híbrido e até mesmo do regime 100% home office, onde colaboradores podem exercer suas funções profissionais de qualquer lugar do mundo. Se este tipo de trabalho lhe interessa, siga a leitura, logo abaixo, e conheça algumas vagas dentro desta modalidade.

Trabalhe em qualquer lugar

Se você procura um trabalho o qual te proporcione flexibilidade de horário e liberdade para desempenhar suas funções em qualquer lugar, até mesmo do mundo, talvez o regime de home office seja o que se encaixe melhor ao seu perfil.

Continue a leitura, logo abaixo e confira as várias vagas 100% home office em empresas nacionais e internacionais que selecionamos especialmente para você.

Vagas em empresas nacionais

alt.bank

A fintech alt.bank está oferecendo posições remotas para Desenvolvimento Backend (Java) e Frontend (Flutter) de nível sênior.

Com um total de mais de 20.000 clientes, a empresa opera no modelo CLT e fornece benefícios abrangentes, incluindo plano de saúde, odontológico e cartão Caju de benefícios flexíveis. Quem se interessar, pode acessar a página de vagas da alt.bank.

Arco Educação

A Arco é uma empresa brasileira especializada em soluções educacionais para o ensino básico, desenvolvendo conteúdo, tecnologia e serviços para mais de 1.3 milhões de alunos e mais de 5.000 escolas privadas em todo o país, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio.

A empresa oferece contratação no modelo CLT, além de benefícios como vale-alimentação, refeição, plano de saúde e odontológico, licença maternidade e paternidade estendida, entre outros.

Para se candidatar, acesse o site da empresa.

Gympass

Fundado em 2012 e com sede em Nova York, o Gympass possui uma equipe global em constante crescimento, com 11 escritórios ao redor do mundo.

A empresa oferece posições em Tecnologia com a possibilidade de trabalho remoto, proporcionando um ambiente de crescimento profissional e benefícios como estrutura específica para férias, day-off e licença parental remunerada de 6 meses para mulheres. Para se candidatar, acesse a página de vagas do Gympass.

Gringo

O Gringo é uma startup que busca simplificar a vida dos motoristas por aplicativo, oferecendo tecnologia e dados para aprimorar a gestão da documentação do motorista e de seu veículo.

Com uma equipe distribuída pelo Brasil, a empresa oferece diversos benefícios, que vão desde assistência médica e odontológica até a possibilidade de day-off para aqueles que decidirem adotar um animal de estimação. A candidatura pode ser feita através do site da Remotar.

PicPay

Com mais de uma década de história e 30 milhões de usuários ativos, a PicPay se estabeleceu como uma das fintechs mais reconhecidas do país.

A empresa oferece vagas com contratação no modelo CLT, acompanhadas de diversos benefícios, e permite o trabalho remoto para posições na área de tecnologia, estando atualmente com várias vagas em aberto. Para se candidatar, acesse o site da empresa.

Verity



A Verity é uma empresa de aceleração digital que atua na construção de produtos digitais e na modernização de aplicações por meio de três unidades: Strategy, Design e Delivery. Com mais de 170 colaboradores, grande parte das vagas oferecidas permite o trabalho remoto. A empresa também disponibiliza auxílio remoto, plano de saúde e odontológico SulAmérica, bem como diversos outros benefícios. Para se candidatar, acesse o site da Remotar.

Vagas Internacionais

Andela

A Andela é uma empresa de consultoria em Tecnologia da Informação que conecta profissionais em tecnologia de mercados emergentes a empresas mundialmente conhecidas, como InVision e Cloudflare. A empresa está contratando para diversas posições de nível sênior, incluindo Frontend, Backend e Data Engineering. Os interessados podem se candidatar diretamente no site da Remotar.



BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos em Programação, Testes, Design, Produto e outras áreas para seus clientes.

A empresa se destaca no setor de terceirização e possui um processo seletivo altamente competitivo, além de adotar um modelo de atuação 100% remoto muito antes da pandemia. Para se candidatar, acesse o site da BairesDev.



BetterEngineer

A BetterEngineer é uma empresa 100% remota que conecta engenheiros de software latino-americanos a um portfólio de empresas norte-americanas em crescimento para o desenvolvimento de novos produtos.

A empresa está contratando para várias posições, incluindo Junior Quality Engineer, Senior Front-end Engineer, Senior Python Engineer e Senior UI/UX. Para enviar seu currículo, acesse o site da Remotar.

