Não recebeu abono salarial? Novidade do Pis/Pasep anima todo mundo

O PIS/Pasep é um dos abonos trabalhistas mais aguardados do ano. Todos os anos milhões de brasileiros aguardam os seus respectivos montantes referentes ao ano trabalho. Lembrando que o abono é referente aos meses trabalhados no ano anterior. Entretanto, neste ano de 2023 fora pago o abono PIS/Pasep referente ao ano de 2021. Veja as datas do abono de 2022 e quando será pago.

Não recebeu abono salarial Novidade do PisPasep anima todo mundo

PIS/Pasep de 2022 é confirmado

O PIS/Pasep de 2022 acabou de ser confirmado. Será pago no ano de 2024 de acordo com o cronograma padrão. Para receber o montante é necessário ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base e estar inscrito nos programas por no mínimo cinco anos.

O PIS/Pasep é pago todos anos e cai diretamente na conta-poupança do trabalhador. Em razão da Covid-19, o pagamento acabou sendo atrasado para dar lugar aos repasses do Auxílio Emergencial.

Portanto — o PIS/Pasep 2022 acabou de ser confirmado para o ano de 2024. Sendo pago com base nos meses trabalhados em 2022. Os valores ainda seguem em segredo — mas é possível ter uma base com referência de alguns cálculos feitos.

Qual o valor do benefício?

Para realizar a consulta do valor do benefício é necessário aguardar a divulgação do calendário no fim de dezembro e os novos valores do salário mínimo de 2024. Entretanto, é possível ter uma base dos valores que serão pagos nos benefícios. Tudo de maneira simplificada.

Os trabalhadores precisam realizar a divisão por 12 do salário mínimo e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados em 2022. Portanto — quem trabalhou todos os meses em 2022, receberá o valor completo do salário mínimo.

O trabalhador que exerceu suas atividades somente por 30 dias — irá receber o proporcional e assim por diante. Portanto — é interessante estar atento quanto a esses períodos de trabalho remunerado por parte dos trabalhadores e empregadores.

Como consultar o benefício?

Para consultar o benefício é importante estar com os dados referentes ao login ao sistema do Governo Atualizados. É possível realizar a consulta através do site oficial do Governo Federal ou pelo aplicativo do FGTS.

Entre no site do Governo Federal e vá até Serviços;;

Clique em “Abono salarial”;

Clique em “Consultar valores”;

Escolha o ano base e verifique os valores.

Portanto — esse é o passo a passo completo para consultar os valores referentes ao abono salarial e posteriormente conseguir obter todos os detalhes acerca dos pagamentos e cronograma de repasses. Bem como os valores que serão pagos pelo Governo Federa.

Para realizar o saque é necessário aguardar o cronograma. Na qual o montante irá cair automaticamente na conta. Mas é possível sacar presencialmente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal portando o documento de identificação.

