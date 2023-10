Os feriados são uma excelente maneira de descansar a mente e conseguir obter o tão sonhado descanso do trabalho, escola, faculdade, etc. O mês de Outubro foi marcado por um feriado muito importante — o de Nossa Senhora de Aparecida. O mesmo também é conhecido por ser o Dia das Crianças. Entretanto, será que existem outros feriados GERAL neste mês? Veja abaixo.

Mais um feriado GERAL este mês Veja a data e entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Haverá feriado neste mês de outubro?

Existem os feriados opcionais e os gerais. Isto é — os opcionais são aqueles facultativos. Que alguns podem aderir e outros não. Já no caso dos feriados gerais, todos os trabalhadores formais recebem descanso. Lembrando que é uma obrigação do empregador realizar isso.

No mês de Outubro o feriado do dia 12 de Outubro foi marcado por muita alegria e brincadeiras entre as crianças. Haja vista que elas receberam brinquedos e dádivas. Sendo um feriado Geral.

Por esse motivo — todos os trabalhadores tiveram acesso ao seu período de folga. Caso contrário, não teriam tido. Em meio a tudo isso: a pergunta é? Haverá outro feriado geral neste mês?

Para a tristeza dos brasileiros, não. Este é o último feriado geral deste mês de outubro. Posteriormente — não terá mais feriados nacionais e com isso os brasileiros terão que aguardarem o próximo mês a fim de gozarem de mais folgas referentes à feriados.

Quais são os próximos feriados nacionais?

Com o fim do ano chegando é comum que hajam outros feriados. Alguns muito esperados pelos brasileiros. Como é o caso do Natal. O mês de Novembro e Dezembro estão recheados de feriados e as programações são bem animadoras para os brasileiros.

Com esses feriados surgem uma série de comemorações e épocas festivas. Na qual os brasileiros terão que abrir mão da vergonha e gastar com festas, presentes, etc. É algo comum e típico nesse período do ano.

Os próximos feriados serão o do Dia de Finados, no dia 2 de Novembro. O mesmo irá cair em uma quinta-feira. Posteriormente o feriado do Natal, que irá cair no dia 25 de Dezembro — em uma segunda-feira. Entretanto, além desses já conhecidos existem dois outros muito esperados.

Como é o caso do Dia da Proclamação da República, que irá cair no dia 15 de Novembro — em uma quarta-feira e por fim a véspera de Ano Novo, que será no dia 31 de Novembro. Portanto, estes são os próximos feriados do ano de 2023.

