Atrasou ou não pagou o IPVA? É isso o que pode acontecer

Se você alguma vez já atrasou alguma conta, saiba que é perfeitamente normal que isso ocorra com qualquer um. No entanto, quando falamos sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) o cenário é impressionante. No ano passado, 64,8 milhões de brasileiros não pagaram o tributo. Mas quais as consequências para o atraso no pagamento? Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

As consequências de um atraso

Até o ano passado, foi registrado um impressionante total de 64,8 milhões de pessoas com pendências financeiras, conforme constatado pelo estudo conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o SPC Brasil.

Esses dados destacam que, entre as principais obrigações em atraso, estão as contas de serviços básicos, os débitos relacionados a cartões de crédito e os tributos, principalmente o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) .

Mas o que acontece se o proprietário do veículo atrasa o pagamento deste imposto? Entenda em detalhes a seguir.

IPVA 2023: as consequências de não pagar o imposto

Em uma entrevista concedida ao Portal 6, o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Delegado Waldir, detalhou os pontos essenciais relacionados ao IPVA, começando pela forma de arrecadação.

Os condutores do estado, especialmente aqueles cujos veículos possuem placas com finais 1 e 2, têm a opção de parcelar o pagamento em até nove vezes, enquanto os demais proprietários podem escolher pagar em até dez parcelas.

Essas alternativas proporcionam flexibilidade e podem ser uma solução viável para cumprir com o tributo. Além disso, os motoristas têm a opção de quitar o valor integral de uma só vez, caso prefiram evitar parcelamentos.

É importante compreender a importância dessa flexibilidade nas opções de pagamento para manter o IPVA em dia e, assim, evitar complicações que surgem quando o imposto não é pago pontualmente.

As implicações da inadimplência do IPVA

Conforme destacado por Waldir, qualquer condutor que circule com um veículo com o IPVA em atraso está sujeito a multas, pois essa situação é classificada como infração gravíssima, resultando em uma penalização de sete pontos na habilitação.

Além disso, a multa associada a essa infração é de R$ 293,47. Essa circunstância pode gerar mais preocupações se o motorista for parado em uma fiscalização de trânsito, visto que as autoridades podem apreender o veículo, encaminhando-o para o depósito, o que acarretaria em despesas adicionais.

Cuidado com golpes no pagamento

Um último aviso importante do presidente do Detran de Goiás é a necessidade de atenção ao realizar o pagamento, uma vez que os cidadãos brasileiros estão enfrentando uma onda de golpes.

O Delegado Waldir informa que o órgão não aceita pagamentos por meio do Pix e não entra em contato com os motoristas por e-mail, telefone ou mensagens no WhatsApp. Portanto, a orientação é sempre buscar informações nas páginas oficiais do Detran para evitar cair em golpes.

