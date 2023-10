Bloqueado no Bolsa Família em outubro? Veja o que pode ser feito

O programa de transferência de renda Bolsa Família tem passado por um verdadeiro pente fino todos os meses, na busca por encontrar irregularidades nos grupos familiares com dados no CadÚnico. Com a revisão mensal, muitos beneficiários tiveram seu auxílio social bloqueado ou até mesmo cancelado. Mas como recuperar a ajuda do governo federal? Continue a leitura, logo abaixo e aprenda o passo a passo.

Aprenda como desbloquear seu benefício do Bolsa Família ainda neste mês de outubro. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desbloqueie o seu benefício

Desde a sua reimplementação, o programa de transferência de renda Bolsa Família, criado pelo governo Lula em seu primeiro mandato, tem ajudado milhões de famílias mensalmente. Os grupos familiares que recebem o auxílio geralmente se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica.

No entanto, após o fim do Auxílio Brasil e o retorno do Bolsa Família, o governo identificou inconsistências em milhares de cadastros de beneficiários, os quais recebiam o auxílio sem atenderem aos requisitos para tal. Como consequência, muitos tiveram o benefício bloqueado ou cancelado.

Se este foi o seu caso, não se preocupe, pois existem medidas que podem ser tomadas para evitar a interrupção do auxílio em outubro. Continue a leitura e saiba como recuperar seu benefício social.

Leia mais: Notícia ÓTIMA a quem tem benefício do INSS para receber

A origem do bloqueio do Bolsa Família

Em muitos casos, como mencionado acima, o bloqueio ocorre devido a inconsistências no Cadastro Único (CadÚnico), o sistema responsável pela inclusão de novas famílias no programa.

Se você é um beneficiário do Bolsa Família e se deparou com o cancelamento do seu benefício, é essencial compreender como resolver essa situação. Entenda o que deve ser corrigido, logo abaixo.

Requisitos para a revisão do benefício

Existem soluções a serem adotadas, especialmente para famílias unipessoais, que possuem apenas um integrante. Dentre as medidas a serem seguidas, podemos incluir:

Manter seus dados cadastrais atualizados:

Garanta que seus dados cadastrais estejam sempre corretos e atualizados. Você pode passar, no máximo, 24 meses sem fazer alterações nesses dados.

É importante informar ao órgão responsável pelo cadastramento em seu município caso ocorram mudanças em sua situação, como: Alteração de endereço; Mudança no número de telefone de contato; Modificações na composição da família, como nascimento de uma criança, falecimento de um membro da família, casamento ou adoção.

Regras Adicionais

Além disso, existem regras adicionais que devem ser cumpridas por alguns integrantes da família, tais como:

Gestantes devem manter o pré-natal em dia;

Lactantes precisam seguir o acompanhamento nutricional;

Crianças devem manter o cartão de vacinação atualizado;

Adolescentes entre 7 e 18 anos devem estar matriculados em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família

No mês de outubro, os pagamentos do Bolsa Família ocorrerão normalmente para as famílias desbloqueadas e regulares no programa, seguindo o calendário a seguir:

NIS finalizado em 1: 18 de outubro;

NIS finalizado em 2: 19 de outubro;

NIS finalizado em 3: 20 de outubro;

NIS finalizado em 4: 23 de outubro;

NIS finalizado em 5: 24 de outubro;

NIS finalizado em 6: 25 de outubro;

NIS finalizado em 7: 26 de outubro;

NIS finalizado em 8: 27 de outubro;

NIS finalizado em 9: 30 de outubro;

NIS finalizado em 0: 31 de outubro.

Mantenha seu cadastro atualizado e siga as orientações para assegurar que o Bolsa Família seja um apoio constante para sua família. Evite bloqueios e qualquer prejuízo.

Leia também: Lula avalia e aprova mudanças no Bolsa Família; confira