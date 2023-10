Lula avalia e aprova mudanças no Bolsa Família; confira

O programa social Bolsa Família, continua sendo uma grande referência em todo o país, assistindo mais de 20 milhões de pessoas em todo território nacional. Por conta da grande importância dele, várias decisões que são tomadas no programa, são acompanhadas de perto pelo próprio presidente Lula. E após aprovar algumas medidas, elas serão de fato implementadas no programa social, saiba quais são.

Lula aprova várias mudanças no Bolsa Família, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual valor é pago pelo Bolsa Família?

Atualmente, o programa social paga pelo menos R$ 600 para cada família que está inscrita nele, isso garante que o núcleo familiar tenha essa renda mínima citada. Mas além disso, o Governo autorizou que cada pessoa recebesse pelo menos R$ 142.

Então, agora, a depender do tamanho da família, o valor que é repassado pelo Governo pode aumentar ou diminuir. Mas o valor mínimo sempre irá permanecer o de R$ 600. Para saber o valor mínimo que cada família vai receber, basta multiplicar a quantidade de membros da casa por R$ 142.

Todavia, ainda há o pagamento de alguns adicionais, que visam ajudar ainda mais as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

Quais os critérios para receber o Bolsa Família?

Por conta que agora, o programa social está pagando tão bem, é fato que também aumentaram bastante a fiscalização, para evitar que pessoas que não se enquadrem nos critérios, recebam o benefício. A primeira regra, é em relação a renda per capita, que não pode ultrapassar R$ 282 por pessoa.

Além disso, o beneficiário deve ter cadastro ativo e atualizado no Cadastro Único. A atualização deve ocorrer a cada 24 meses, no máximo, ou sempre que houver alguma mudança significativa no núcleo familiar.

Por fim, a família deve apresentar-se em situação de vulnerabilidade social e econômica, segundo os critérios que são estabelecidos pelo programa social.

Quais as regras de permanência?

Se para entrar no Bolsa Família é difícil, para permanecer também. Mas isso não é algo negativo, visto que todas as regras, apenas querem incentivar que os membros da família tenham acesso a serviços básicos.

Como a questão de todos estarem com suas vacinas atualizadas, além das gestantes, que devem ter o devido atendimento pré-natal. E as crianças, acompanhamento nutricional adequado.

Vale lembrar que até mesmo faltas escolas reprovam, caso o aluno falte muito, a família pode ser suspensa do programa social. Primeiramente, o Governo dará advertências, ao todo, são 5. Sendo que da 1 a 4, há apenas a suspensão temporária; na quinta, já é a permanente.

