É isso o que acontece se plugar o carregador do Android no iPhone

Ter um iPhone é o sonho de várias pessoas, mas quando adquire o item, acabam se deparando com várias restrições, até mesmo, porque o sistema iOS é um dos mais fechados que existem. E após o anúncio do lançamento do iPhone 15, surgiram rumores que ao carregar o dispositivo utilizando carregadores de celulares android, poderia danificar o celular da Apple, saiba tudo sobre o assunto e quais os reais perigos.

Saiba o que acontece ao utilizar carregador de Android no iPhone | Imagem de StockSnap por Pixabay

É possível utilizar carregadores de Android nos celulares Apple?

Antigamente, isso não era possível, por isso, a própria Apple tinha sua marca de carregadores, que serviam para carregar apenas os celulares da marca. Mas com o passar dos anos, ela precisou se adequar aos padrões globais.

Já que a União Européia, estabeleceu um prazo para que todas as empresas usassem uma entrada padrão para efetuar o carregamento dos dispositivos, a fim de diminuir a eliminação de lixo eletrônico na região.

Uma vez que quanto maior for a variação de carregadores que existem no mercado, maior será o volume de lixo eletrônico que será jogado na natureza, a longo prazo, pode causar danos irreversíveis.

Utilizar carregadores android no iPhone 15 é prejudicial?

Por conta da polêmica, que supostamente a Apple iria modificar os aparelhos para apresentarem problemas quando carregadores com carregadores de outras fabricantes, a empresa emitiu uma nota explicando toda a polêmica.

Ela afirmou que era um mito e isso não procedia. Ou seja, os usuários poderiam utilizar os carregadores no iPhone 15, desde que os cabos fossem USB-C. Basta que ele seja de boa qualidade, não irá levar riscos ao aparelho celular.

Além disso, a empresa apresentou até mesmo outras alternativas, como utilizar um adaptador no carregador do macbook e conectá-lo no iPhone para que o celular pudesse ter a carga completa rapidamente.

Como carregar o iPhone 15 de modo seguro?

O primeiro passo, é comprar um cabo USB-C de uma fabricante que seja referência, os genéricos podem apresentar problemas no longo prazo. Feito isso, siga as próximas instruções:

Utilize apenas os cabos que são compatíveis com o padrão;

Não utilize cabos danificados ou quebrados;

Não utilize adaptadores falsos ou genéricos;

Durante o carregamento, utilize uma superfície plana;

Não deixe seu celular ficar superaquecido.

Seguindo à risca todas as recomendações citadas, é possível utilizar cabos de outras fabricantes de maneira tranquila no iPhone 15. Na dúvida, sempre opte por cabos de marcas originais, pois às vezes o barato pode sair bastante caro a depender da situação.

