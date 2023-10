Moeda de 1 REAL vale 700 vezes mais HOJE; você pode ter

O sonho de qualquer pessoa que investe, é comprar algo ou investir em algum negócio e após um certo tempo, o bem adquirido ter valorizado e aumentado 700 vezes o seu valor. Mas isso é totalmente possível com uma moeda de apenas R$ 1, que pode valer várias vezes mais atualmente. o melhor disso tudo, é que qualquer pessoa pode tê-la em sua carteira, confira.

Conheça a moeda de R$ 1 que pode valer até 700 vezes mais

O que torna uma moeda rara?

São vários fatores que determinam se uma moeda é rara ou não. Via de regra, segue o mesmo critério adotado para itens de outros setores, isto é: a oferta e a demanda. Quanto mais oferta e menor a demanda, mais caro e raro o item será.

Além disso, fatores ligados com o contexto histórico e ano que a moeda foi fabricada, contam bastante. Basicamente, se uma moeda tiver sido cunhada há 50 anos, ela vale mais do que uma moeda fabricada há 10 anos.

Por fim, sua preservação, quanto mais preservada a moeda estiver, maior será o seu valor de mercado. Então, quando os três itens citados estão presentes em uma moeda, ela pode ser vendida por bastante dinheiro.

Qual é a moeda que vale até 700 vezes o seu valor cunhado?

Trata-se da moeda do boxe olímpico, que atualmente, pode ser vendida por incríveis R$ 720. No caso, se for uma de reverso invertido. A moeda faz parte de várias moedas que foram fabricadas na época das olimpíadas.

Nesse caso, é um caso à parte, que mesmo que as olimpíadas tenham acontecido há pouco tempo, mas as moedas fabricadas no período já valem muito dinheiro e quem as tem, pode desembolsar um bom valor.

Tudo isso porque na época, a tiragem das moedas era baixa, ou seja, elas rapidamente tornaram-se raras e todos os colecionadores querem um exemplar.

Onde vender estas moedas?

Há vários lugares onde é possível vendê-las, mas os locais onde elas são mais valorizadas, são nas feiras numismáticas e eventos de leilões de antiguidade. Pois quem está lá, sabe do valor que há em cada moeda.

Como alternativa, é possível anunciar também em outros meios, como em marketplaces online ou em sites como Mercado Livre e OLX. Mas antes, é indicado que uma análise seja realizada para divulgar o real valor das moedas.

Por fim, no momento que fechar a aquisição das moedas, sempre opte por entregá-las em um local que haja bastante pessoas, já que golpes online são frequentes.

