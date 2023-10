Mais de R$ 5 MIL por mês é o que garantem ESTES cursos técnicos

Para quem almeja entrar rapidamente no mercado de trabalho, o melhor caminho são os cursos técnicos, pois na maioria das vezes, eles têm uma curta duração, entretanto, garante excelentes salários após a conclusão. Em média, eles duram 2 anos apenas e ao término desse período, o aluno já terá feito um estágio e estará apto a desempenhar sua função com maestria. Portanto, confira a lista com os melhores cursos técnicos para ganhar mais de R$ 5 mil por mês.

Técnico em Segurança do Trabalho

Este curso técnico é um dos mais procurados em todo o Brasil, mas não se engane, ainda há muita demanda para profissionais do setor. Já que toda empresa, precisa seguir todas as normas de segurança e quem é responsável por instruir sobre o assunto, é o técnico em segurança do trabalho.

Já que ele será o responsável por analisar e realizar a avaliação do ambiente de trabalho, como um todo, a fim de evitar possíveis acidentes no futuro. Para isso, ele irá garantir que todas as normas de segurança estejam em vigor no ambiente.

Por fim, ele poderá atuar de modo autônomo, temporário ou fixo, integrando uma equipe multiprofissional dentro de uma organização. Já o salário, a depender da carga horária de trabalho e da quantidade de empresas que o profissional atende, pode ultrapassar facilmente os R$ 5 mil.

Técnico em Geologia

O técnico em geologia possui um papel de suma importância em várias áreas que envolvem o mapeamento geológico, para vários fins, como para a coleta de minerais ou até mesmo para a agricultura.

Além disso, o profissional é responsável por operar as máquinas de sondagem, perfuração e aplicar as normas técnicas do setor para colher o máximo de informações possível. Já o mercado de trabalho para estes profissionais é bem amplo.

É possível trabalhar em várias áreas, como em empresas que prestam consultoria, em propriedades rurais ou em cooperativas, há uma vasta demanda para o setor. Por isso, os salários tendem a ultrapassar os R$ 5 mil.

Técnico em desenvolver aplicativos móveis

Já este é o curso que mais garante um excelente salário aos alunos, claro, para aqueles que de fato se dedicarem e se tornarem bons no nicho. Isso tudo por conta que o mercado de aplicativos está crescendo cada vez mais.

Toda empresa de grande porte se importa em ter um aplicativo, para chamar a atenção dos clientes e se fazer no meio digital também. E caso o aluno seja mais ousado, pode realizar o seu próprio aplicativo e faturar bastante.

Os salários ultrapassam facilmente a casa dos R$ 10.000, além disso, é um profissional que sempre será empregado, principalmente, porque nas equipes de desenvolvimento, sempre contratam mais de um profissional.

