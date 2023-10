SMS falso: novo golpe está na praça e já fez MUITAS VÍTIMAS

A cada dia que se passa, os golpes estão ficando mais frequentes e milhares de pessoas caindo neles, por isso, a melhor maneira de evitá-los, é conhecendo-os, já que após o golpe ser concretizado, dificilmente será possível obter uma resposta das autoridades à altura, pois os criminosos utilizam vários sistemas que impossibilitam o rastreio. A maioria dos golpes, têm potencial para prejudicar bastante o usuário, saiba os mais frequentes e como se proteger.

Como funciona o golpe do SMS falso?

Basicamente, o golpe do SMS falso o próprio nome já revela tudo, é um SMS onde o criminoso se passa por uma empresa e aplica um golpe na vítima. Na maioria das vezes, são instituições financeiras ou então, empresas que realizam empréstimos.

Junto com o SMS pode conter alguns links, eles, a depender da estratégia, ao serem clicados, já infectam o aparelho do usuário. Em outros casos, leva ao WhatsApp para que a vítima converse com um suposto promotor de vendas.

Mas é nesse momento, que o golpe fica ainda mais sério e os usuários caem nele, pois durante a conversa com o golpista, eles são induzidos a realizarem transferências com valores altíssimos.

Três exemplos de golpes via SMS

O mais comum, é uma mensagem falsa se passando pelo banco, afirmando que a conta bancária foi bloqueada e para desbloqueá-la, é necessário entrar no site e realizar login. Mas o site em questão, é apenas uma cópia do original, quando o usuário realiza login, ele está enviando os dados para os próprios golpistas. E para ficar mais real, o usuário é redirecionado para o site oficial do banco, no final do processo.

Já outro é quando um SMS é enviado afirmando que a vítima ganhou um super prêmio, para resgatar o prêmio, é necessário clicar em um determinado link, mas quando a vítima clica, ela acaba caindo no golpe.

Por fim, há os criminosos que fingem ser de algum órgão do Governo e afirma que algum benefício está quase sendo bloqueado e para que isso não ocorra, é preciso fornecer os dados pessoais.

Como se proteger dos golpes?

É de suma importância sempre prestar bastante atenção no SMS antes de clicar em qualquer link. Geralmente, os golpistas podem acabar cometendo alguns erros de português e é nesse momento que torna-se possível realizar a identificação.

Além disso, sempre desconfie de tudo. Caso a proposta ou o prêmio seja bom, ligue para a suposta empresa, pelo número oficial que na maioria das vezes é disponibilizado no Google. Caso elas confirmem, pode comemorar, senão, já sabe que é golpe.

Lembre-se sempre da primícia, que é melhor pecar no excesso do que na omissão. Isto é, melhor ter um cuidado que para muitos é “besteira” do que sair clicando em qualquer coisa.

