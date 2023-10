Termina HOJE! Vaga para o Exército, sem concurso: R$ 9 MIL de salário

Sim, todos merecem uma segunda chance! E se você foi dispensado do serviço militar quando completou 18 anos, mas gostaria de uma nova oportunidade para ingressar no exército brasileiro, a hora chegou e, para ser mais preciso, termina exatamente nesta segunda-feira (16). Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o processo seletivo, assim como requisitos e remuneração prevista.

Inscrições para Concurso do Exército Brasileiro acabam nesta semana. — Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Ainda dá tempo!

Se você sempre sonhou em conseguir uma vaga no concurso para o exército do Brasil, eis a sua chance. A 5ª Região Militar está oferecendo oportunidades para o Cadastro de Reserva de profissionais com formação superior.

As inscrições estarão abertas somente até esta segunda-feira(16). Essa região militar abrange os estados do Paraná e Santa Catarina.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre o processo seletivo, assim como os requisitos para preencher as vagas.

Concurso do exército entra na última semana de inscrições

Cronograma do processo seletivo

– Inscrições: 02/10/2023 a 16/10/2023.

– Análise curricular: 02/10/2023 a 24/10/2023.

– Divulgação da pontuação curricular: Até 30/10/2023.

– Apresentação de documentos: 20/11/2023 a 28/11/2023.

– Divulgação para vistoria de saúde: prazo até 01/12/2023.

Inscrições gratuitas

A inscrição para o Processo Seletivo é gratuita e deve ser realizada exclusivamente por meio do Sistema de Inscrição on-line da 5ª Região Militar, no período de 02/10/2023 a 16/10/2023.

Requisitos para inscrição

Para participar do processo seletivo, é preciso que o candidato atenda os seguintes critérios:

– Nacionalidade brasileira

– Sexo masculino.

– Ser voluntário.

– Ter entre 19 e 40 anos.

– Estar regular com as obrigações militares e eleitorais.

– Não ter sido dispensado do serviço militar ou adquirido licença por incapacidade.

– Possuir diploma de Teologia reconhecido pela Autoridade Eclesiástica.

– Ter concluída a Ordenação Presbiteral.

– Contar com o consentimento da Autoridade Eclesiástica.

– Ter no mínimo 3 anos de atividades pastorais como sacerdote.

– Atender a critérios específicos relacionados à idoneidade moral, antecedentes criminais e condições de saúde.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo compreende as seguintes etapas:

Inscrição no processo seletivo

Seleção com fases de caráter eliminatório, incluindo análise curricular, apresentação da documentação e comprovação de títulos, entrevista, inspeção de saúde, exame de aptidão física e inspeção de saúde.

Incorporação.

Etapas do exame de aptidão física

I – Flexão de braços sobre o solo, sem limite de tempo.

II – Abdominal supra (não há limite de tempo).

III – Corrida livre, com tempo máximo de 12 (doze) minutos para conclusão, em pista ou circuito de piso regular e plano.

Atuação e remuneração

Os profissionais incorporados poderão ser alocados em diversas atividades militares ou de natureza militar, conforme a legislação vigente. O salário bruto é de aproximadamente R$9.070,00.

Análise curricular

A análise curricular será conduzida pela Comissão de Seleção Especial, levando em consideração apenas os documentos inseridos no sistema de inscrição online da 5ª Região Militar.

A pontuação será baseada na “Tabela de Pontuação da Qualificação Profissional”, enfocando diplomas, certificados, publicações e experiência profissional relacionados ao cargo de Capelão.

Cadastro de reserva de vagas (CRV)

O Cadastro de Reserva de Vagas (CRV) relacionará os concorrentes habilitados em sequência decrescente de pontuação, e as oportunidades disponíveis serão ocupadas pelos candidatos que se destacarem como os mais bem classificados no CRV, de acordo com a Guarnição Militar Preferencial.

O CRV é válido até 1° de julho de 2024 ou até a abertura de um novo processo seletivo.

Mais informações

Para mais informações e acesso ao edital do processo seletivo, acesse o site da 5ª Região Militar. Qualquer dúvida ou esclarecimento, entre em contato pelo telefone (41) 3592 – 4100. Para informações específicas sobre Oficiais Temporários, Sargentos Temporários e Cabos Especialistas Temporários, utilize o Ramal 4449.

Para assuntos relacionados a Processos Seletivos, contate o Ramal 3703 ou envie um e-mail para processosseletivos@5rm.eb.mil.br. Garanta sua participação nessa oportunidade única de atuar como Oficial Técnico Temporário na 5ª Região Militar. As inscrições encerram-se em 16 de outubro de 2023.

