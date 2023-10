Nos últimos anos os celulares têm sido um dos alvos dos criminosos. Dos modelos mais simples aos mais caros — sempre existem alguém disposto a roubá-lo. Entretanto, tudo indica que os dias para essas práticas estão contados. O Governo Federal em parceria com a Anatel estão lançando uma plataforma que irá reduzir os índices de furtos e roubos de dispositivos celular. Entenda como funciona e a previsão de lançamento.

Como o governo brasileiros quer ACABAR com os roubos de celular | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Criminosos estão com os dias contados

Os criminosos estão com os dias contados — o Governo Federal em parceria com a Anatel e Febraban. Estão planejando o lançamento ainda neste mês de outubro de uma plataforma totalmente segura que visa reduzir bastante os índices de furtos e roubos de celulares. O nome do projeto é “Celular Seguro”.

O intuito é que os ladrões pensem duas vezes antes de realizar a ação. Esta plataforma irá ser acessada através do site oficial do Governo Federal — isto é, o login de acesso. Então, os usuários irão cadastrar seus dispositivos na plataforma, podendo dar acesso para outras pessoas de confiança.

Caso haja o furto ou roubo do dispositivo, o titular ou alguém autorizado irá entrar na plataforma e realizar o bloqueio do celular. A fim bloqueá-lo para evitar que os criminosos tenham acesso a dados sensíveis e importantes.

É necessário ter uma conta do Governo Federal, a fim de conseguir obter todos os benefícios da plataforma. Portanto — a ideia da plataforma é basicamente: realizar o bloqueio imediato do aparelho logo após o crime e evitar que dados sensíveis e importantes sejam vazados.

Parcerias importantes

Por mais que já sejam fortes parcerias, tudo indica que essa relação ficará muito mais permanente. Ricardo Capelli, que atua como secretário executivo do Ministério da Justiça — revelou informações importantes sobre novas parcerias.

O Governo brasileiro está em negociações com o Google e Meta — a fim de implementar na plataforma do Governo outros tipos de bloqueios para o dispositivo.

A fim de ocorrer o bloqueio não somente das contas bancárias como das redes sociais e do próprio dispositivo Android. A fim de até mesmo o sistema operacional deixar de funcionar em caso de roubo ou furto do aparelho.

Os responsáveis pelo projeto afirmam que o intuito é desestimular o roubo do aparelho. Haja vista que o ladrão irá pensar duas vezes antes de furtar ou roubar algo. Principalmente quando a parceria com o Google/Meta forem firmados. Já que ao zerar o aparelho — o mesmo terá somente um pedaço de metal em suas mãos.

