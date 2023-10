Como saber se sua aposentadoria está ERRADA? Sim, dá para receber MAIS

A aposentadoria é um benefício previdenciário fundamental, que proporciona uma renda mensal aos trabalhadores após o término de suas carreiras. No Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por conceder esse benefício, que é calculado com base no tempo de contribuição e na média salarial do segurado.

No entanto, é importante estar ciente de que a aposentadoria do INSS pode ser calculada de forma incorreta. Isto pode acontecer por várias razões, incluindo erros nos cálculos, discrepâncias nas informações fornecidas pelo segurado ou mesmo mudanças nas leis previdenciárias. A seguir, continue lendo para saber como identificar erros de cálculo.

Como saber se sua aposentadoria tem algum erro?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como identificar erros na aposentadoria?

Se você suspeitar que sua aposentadoria do INSS está calculada de maneira inadequada, é fundamental tomar medidas para corrigir o equívoco. Isto pode ser feito através de um pedido de revisão do benefício, junto ao INSS, ou através de uma ação judicial.

Existem várias razões pelas quais os valores do INSS podem ser calculada de forma equivocada, incluindo:

Erros nos cálculos:

Dada a complexidade do sistema do INSS e o volume de trabalho, podem acontecer erros nos cálculos, originados por falhas humanas, problemas no sistema de cálculo ou mesmo alterações nas leis previdenciárias. Discrepâncias nas informações fornecidas pelo segurado:

O segurado tem a responsabilidade de fornecer ao INSS todas as informações necessárias para o cálculo. Caso essas informações estejam incorretas ou incompletas, o cálculo do benefício também será impreciso. Mudanças nas leis previdenciárias:

As leis previdenciárias no Brasil são complexas e estão em constante modificação. Se um segurado se aposentou antes de uma alteração na legislação, seu benefício pode estar sendo calculado com base em regras antigas, que podem ser menos vantajosas.

Como detectar um cálculo incorreto

Se você desconfia que sua aposentadoria do INSS está sendo calculada de maneira inadequada, há algumas maneiras de verificar o possível erro. Uma delas é calcular, manualmente, o benefício com base nas informações fornecidas ao INSS. Outra opção é consultar um advogado especializado em direito previdenciário.

Se você confirmar que o INSS calculou de forma errada, é essencial tomar medidas para corrigir esse erro. Isso pode ser feito de duas maneiras principais:

Revisão da aposentadoria no INSS:

Para solicitar uma revisão da aposentadoria junto ao INSS, o segurado deve apresentar um requerimento ao órgão, acompanhado de documentos que comprovem o erro no cálculo do benefício. O INSS tem um prazo de 30 dias para analisar o pedido de revisão. Se aceito, o órgão recalcula o benefício e efetua os pagamentos retroativos.



Ação judicial:

Se o INSS negar o pedido de revisão da aposentadoria, o segurado pode entrar com uma ação judicial na Justiça Federal. Neste processo, é necessário comprovar o erro no cálculo do benefício e demonstrar que o INSS agiu de forma inadequada.



A aposentadoria do INSS é um benefício crucial para os trabalhadores, e é fundamental garantir que seja calculada de maneira correta. Se você suspeitar de um cálculo incorreto, não hesite em tomar medidas para corrigir essa situação e assegurar seus direitos previdenciários.

