Comece SEU NEGÓCIO com apenas R$ 100; veja como

Boa notícia — os brasileiros que pretendem sair do CLT ou simplesmente obter uma renda extra, é possível conseguir realizar esse objetivo através de poucos passos e gastando menos de R$ 100. Estima-se que no Brasil existem mais de 20 milhões de CNPJ ativos — sendo 14 milhões referente aos MEIs. Saiba como funciona e algumas dicas de negócios.

Afinal, como funciona o MEI?

Trata-se de uma categoria de empresa que permite ao brasileiro se tornar autônomo e mesmo assim estar segurado pelo INSS. Haja vista que todos os meses ele precisa realizar o pagamento de um documento — o DAS.

Com isso ele se isenta dos tributos adicionais referentes à sua profissão e ainda contribui com o INSS mensalmente. Podendo obter os devidos auxílios caso seja necessário, pedir aposentadoria caso seja necessário e após algumas contribuições — obter a tão sonhada aposentadoria por idade e tempo de contribuição.

É válido ressaltar que o MEI precisa se encaixar em algumas categorias. O processo de abertura do MEI é feito pela internet e em alguns casos pode ser necessário ir até um posto da Receita Federal ou “Casa do Contribuinte” espalhada pelo Brasil.

O processo é totalmente gratuito e pode ser feito por qualquer pessoa. Haja vista que em alguns casos são cobradas taxas de abertura — mas essas taxas são entregues aos solicitantes. Ou seja, só é cobrado taxa quando o MEI pede a terceiros para realizar a abertura do CNPJ.

Caso ele mesmo abra pelo site do Governo Federal, é isento de qualquer taxa. Lembrando que em nosso site tem vários artigos ensinando o passo a passo de como abrir um MEI. As vantagens são inúmeras — bem como a possibilidade de emitir Nota Fiscal, etc.. e maiores chances de crédito na praça.

Estas são algumas maneiras de ganhar dinheiro como MEI

O MEI é um microempresário. Possui um CNPJ e com isso está apto a contratar até 01 funcionário. É importante que o mesmo seja contratado com todos os direitos trabalhistas. É possível ser MEI e exercer essas atividades de qualquer lugar, inclusive pela internet. Veja algumas dicas de como ganhar dinheiro como MEI.

Vendas: o MEI pode abrir uma loja de vendas de qualquer produto. Bem como livros, joias, roupas, etc. Como MEI ele poderá emitir Nota Fiscal de seus produtos para os seus clientes e com isso manter o seu negócio regularizado.

Comércio: o MEI poderá embarcar no comércio de alimentos, animais, etc. Contanto que consiga as devidas autorizações dos órgãos responsáveis. Com isso — garante que todos os tributos e taxas sejam pagos e claro, tudo apto mediante à lei.

Freelancer: o MEI pode ser freelance, e com isso emitir Nota fiscal para serviços prestados. Sites como Workana e 99Freelas sempre estão recrutando MEIs para realização de trabalhos digitais. Sendo necessário a emissão de uma Nota Fiscal eletrônica.

Portanto, são algumas atribuições que o MEI pode ter. Todos os meses é necessário pagar o valor referente ao DAS. Que fica na faixa de R$ 72. Sendo 5% do salário mínimo. Portanto, todos os anos com o aumento do salário mínimo esta taxa também é elevada.

Ademais — basta procurar uma atividade na qual mais se encaixa e com isso se tornar o próprio chefe e garantir as melhores oportunidades de trabalho.

