Agora dá para fazer empréstimo do GARANTIA pelo WhatsApp; aprenda

Em um país onde as dificuldades financeiras e salários desiguais são frequentes, muitos brasileiros buscam alternativas para saldar dívidas que se tornaram verdadeiras bolas de neve. No entanto, em momentos de aperto financeiro, surge uma alternativa interessante: o empréstimo na conta de luz, agora acessível através do aplicativo WhatsApp. Continue a leitura para entender o processo.

Ajuda extra para pagar contas

O empréstimo na conta de luz surge como uma solução acessível e prática para os brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras.

Essa modalidade de crédito, agora disponível via WhatsApp, oferece a oportunidade de obter recursos financeiros com menos burocracia, tornando-se uma solução valiosa para aqueles que desejam quitar dívidas ou realizar investimentos.

A seguir, abordaremos em detalhes essa forma inovadora de empréstimo.

Empréstimo na conta de luz: uma alternativa acessível

O empréstimo na conta de luz é uma modalidade de crédito disponibilizada por instituições financeiras parceiras. Sua característica mais marcante é a acessibilidade, sendo uma opção viável mesmo para aqueles com histórico de crédito negativo, o chamado “Score” baixo.

Introduzida em 2019, essa modalidade tem conquistado rapidamente a confiança do público. Uma das principais vantagens desse tipo de empréstimo é que o valor das parcelas é incluído na fatura mensal de energia elétrica, tornando o pagamento mais conveniente e acessível para muitos brasileiros.

Além disso, essa abordagem pode ser uma estratégia eficaz para a recuperação financeira, permitindo que os tomadores de empréstimo gerenciem seus recursos com mais eficiência e planejem seu orçamento a longo prazo.

Como funciona o empréstimo na conta de luz?

É importante destacar que essa modalidade de empréstimo está disponível em algumas regiões do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.

Os valores disponíveis variam de R$ 500 a R$ 2.500, com prazos de pagamento que podem se estender de três a 18 meses. O montante emprestado é integrado à conta de luz, simplificando o processo de pagamento.

Essa parceria entre instituições financeiras e empresas de energia elétrica tem como principal objetivo reduzir a inadimplência, uma vez que muitos brasileiros priorizam o pagamento das contas de luz.

Quem pode solicitar o empréstimo na conta de luz?

Para solicitar essa modalidade de empréstimo, é necessário que o requerente tenha mais de 21 anos e menos de 79 anos e mantenha suas contas de eletricidade em dia.

Além disso, é fundamental possuir uma conta bancária em seu próprio nome, pois é nela que o valor do empréstimo será depositado. Portanto, é essencial regularizar quaisquer pendências nas contas de luz antes de buscar essa opção de crédito.

Cuidados ao contratar empréstimo

Embora o empréstimo na conta de luz seja uma alternativa confiável quando oferecido por instituições sérias, é importante adotar algumas precauções.

Antes de fechar um contrato, é indispensável pesquisar a reputação da instituição financeira, verificando se ela está devidamente cadastrada no Banco Central do Brasil (BC) para fornecer empréstimos e consultando o ranking de reclamações no BC e no Reclame Aqui.

Um dos principais riscos associados a essa modalidade é a possibilidade de cair em golpes de empresas fraudulentas. Portanto, esteja atento a qualquer solicitação de pagamento adiantado, pois instituições legítimas não fazem esse tipo de exigência. Proteger seus dados pessoais e financeiros deve ser sempre uma prioridade.

Solicitação simples via WhatsApp

O processo de solicitação desse empréstimo é relativamente simples. Primeiro, escolha uma instituição financeira credenciada que ofereça esse serviço. Em seguida, acesse o site oficial da instituição para fazer uma simulação dos valores disponíveis e das taxas de juros.

Após realizar o cadastro na empresa escolhida, você poderá solicitar o valor desejado, e a empresa entrará em contato por meio do WhatsApp. Em alguns casos, o número de contato já está disponível na página inicial da instituição, permitindo que você envie mensagens para esclarecer dúvidas.

Documentação exigida

Os documentos necessários para a contratação incluem a carteira de identidade (RG), o CPF, um comprovante de residência e um comprovante bancário. Após a aprovação, o valor do empréstimo será creditado em sua conta em um prazo máximo de 24 horas, dependendo da empresa escolhida.

