Nubank com “LIMITE BOMBA” em 24 horas! Veja como aumentar

Aumento do limite do Nubank em apenas 24 horas? Isso mesmo! Descubra como é mais acessível do que você pensa! Elevar o limite do seu cartão de crédito nunca foi tão simples. Graças às inovações do Nubank, agora todos podem alcançar o limite dos seus sonhos.

Os frequentadores assíduos dos bancos digitais já estão cientes de que o Nubank é o banco digital mais popular do Brasil. Atualmente, a fintech detém o título de maior banco digital do país, com milhões de contas ativas utilizadas diariamente. A seguir, continue lendo e veja como aumentar seu limite no Nubank em 24 horas.

Nubank: aumente seu limite em 24 horas!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank: aumente seu limite em 24 horas

Em função da sua expressiva popularidade, é necessário que o Nubank continue aprimorando as condições para seus clientes. Portanto, para atender ao desejo de muitos de obter um limite de crédito mais generoso, agora existem novidades que tornam possível fazer esta solicitação, de forma prática e sem a burocracia dos bancos convencionais.

O banco digital lançou uma nova ferramenta que possibilita um aumento instantâneo do limite dos clientes interessados. Para os clientes que preferem um aumento gradual o banco também oferece outras opções.

Como aumentar o limite do Nubank imediatamente

Atualmente, o cartão de crédito desempenha um papel fundamental na vida da maioria das pessoas. Ter um limite generoso significa ter poder de compra ativo, já que o parcelamento oferecido pelo cartão é essencial para que muitos acessem diversos produtos, itens e acessórios.

No entanto, antes de um banco conceder um bom limite, é necessário realizar uma análise de crédito, com base no perfil do consumidor. Esta etapa costuma prejudicar muitos consumidores, em função da baixa pontuação no score de crédito. No entanto, para o Nubank, a pontuação não é mais o único critério para aumentar o limite.

O Nubank introduziu o conceito de “limite garantido.” Isto significa que qualquer cliente, independentemente da situação financeira, inclusive aqueles com histórico de inadimplência, pode ter o limite de crédito que deseja.

Para alcançar este status no banco digital, é necessário ter uma quantia em dinheiro investida na conta Nubank. O valor investido se transforma automaticamente em limite de crédito. Por exemplo, se um cliente investir R$100, terá automaticamente R$100 de crédito disponível.

Usando este método, caso o cliente não pague a fatura na data de vencimento, o dinheiro investido é usado para liquidar o débito, mantendo este valor retido até que os pagamentos sejam efetuados.

Leia mais: Limite de R$ 9.900 no Nubank? Quem fizer isto consegue NA HORA

Aumentando o limite de forma gradual

Se você não tem dinheiro para investir, não se preocupe, ainda há outra opção para obter um bom limite de crédito em pouco tempo. No entanto, é importante ressaltar que este método envolve um aumento gradual, baseado na consistência das suas ações.

Se você ainda não entendeu como funciona, é simples. Como mencionado anteriormente, as instituições financeiras consideram a pontuação de crédito do consumidor. Portanto, a melhor maneira de obter um bom limite é adotar boas práticas que aumentem essa pontuação.

Algumas dicas úteis incluem pagar todas as contas em dia, lembrando que contas como luz, água, internet e outros boletos também afetam sua pontuação. Além disso, o open finance, que envolve o compartilhamento de dados entre instituições financeiras, pode ser benéfico. Manter um relacionamento saudável com o banco desejado também é importante.

Por fim, basta acessar as configurações do aplicativo do Nubank em nubank.com e selecionar a opção “evolução de limite”. Lá, você poderá visualizar os requisitos para obter um aumento rápido. O banco também informará quando realizará a próxima análise de crédito.

Leia mais: Nubank: por que tantos clientes estão ASSUSTADOS com o app