800,00 na SUA CONTA: novo auxílio especial; veja como solicitar

O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou o compromisso do governo em proporcionar um auxílio às vítimas que estejam em situação crítica em determinada região do Brasil. O benefício social já teve seu valor confirmado e grupos que estejam em vulnerabilidade terão direito a receber os R$ 800. Saiba mais informações sobre o auxílio, a seguir, e quem terá direito ao apoio financeiro.

Auxílio em boa hora

O Governo Federal apresentou um conjunto de medidas destinadas a mitigar os efeitos da prolongada estiagem que assola o estado do Amazonas, afetando mais de 200 mil famílias na região.

Durante sua visita a Manaus, ocorrida na última quarta-feira (4), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou a antecipação do pagamento de benefícios do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Nessa ocasião, Alckmin não estava sozinho; ao seu lado estavam os ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Durante o pronunciamento, também foi anunciado um novo benefício que auxiliará financeiramente a população local. Saiba mais detalhes, a seguir.

Antecipações de pagamentos para aliviar a situação

A antecipação dos pagamentos está programada para o próximo dia 19 de outubro e abrangerá os beneficiários que residem nos municípios contemplados pelo Decreto de Estado de Emergência, emitido recentemente pelo governador Wilson Lima e que engloba 55 municípios do Amazonas.

Ações do Auxílio Abrigamento

Em resposta ao deslizamento de terra ocorrido no último sábado, que devastou a comunidade do Arumã, no município de Beruri, situado a 173 km de Manaus e resultou em duas mortes e três desaparecidos, será concedido o Auxílio Abrigamento no valor de até R$ 800 para os moradores que perderam suas residências.

Pequenos agricultores, extrativistas e pescadores com renda de até 1,5 salário mínimo, que enfrentaram perdas na produção devido à estiagem, receberão um benefício de R$ 850. Os pescadores também terão a possibilidade de sacar antecipadamente o recurso do Seguro Defeso nos próximos dias.

Medidas estruturais para recuperação

O vice-presidente anunciou a realização de duas obras de dragagem, uma no Rio Solimões e outra no Rio Madeira, com o objetivo de recuperar a capacidade de navegação.

A primeira obra abrangerá oito quilômetros e terá uma duração estimada de 45 dias, com um custo de R$ 38 milhões. A segunda terá uma extensão de 12 km, também com uma duração de 45 dias e um investimento de R$ 100 milhões.

Compromisso com o abastecimento e saúde

O Governo Federal se comprometeu a enviar kits de saúde para atender os municípios afetados pela estiagem, caso seja necessário.

Além disso, recursos serão alocados para garantir o abastecimento de comida, água e combustível. A distribuição destes recursos será efetuada às prefeituras após a apresentação de planos de trabalho.

Por fim, foi anunciado um investimento de R$ 15 milhões pelo Ministério da Justiça para aquisição de uma aeronave destinada ao combate de incêndios no estado, bem como o deslocamento de 191 brigadistas para enfrentar as queimadas na região.

