Receber R$ 576 AGORA ajudaria? Então faça sua inscrição HOJE

Os estudantes são o futuro do nosso Brasil e, para que alcancem o máximo de seu potencial, devem receber todo o amparo possível. Com este pensamento, o Programa de Assistência Estudantil do IFCE em anunciou uma medida que garante que seus estudantes tenham todas as ferramentas necessárias para uma trajetória acadêmica bem-sucedida. Saiba quais são os requisitos, como se inscrever e quais os documentos necessários para receber esse auxílio de R$ 576, logo abaixo.

Programa de Assistência Estudantil do IFCE anuncia o auxílio-óculos, iniciativa que apoia estudantes com problema de visão. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Uma nova visão

O Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está novamente em ação para apoiar a saúde visual de seus alunos.

As inscrições estão abertas para que os estudantes se candidatem a receber um auxílio-óculos no valor de até R$ 576,26. Continue a leitura e saiba mais informações sobre mais uma ótima iniciativa do governo em prol dos brasileiros.

Como funciona o auxílio-óculos?

Este processo é completamente digital e teve início em 4 de outubro, com término previsto para 12 de novembro, referente ao segundo semestre de 2023.

Este edital visa proporcionar uma nova visão para aqueles que realmente precisam. Abaixo, explicaremos quem tem direito a esse auxílio e como realizar a inscrição na seleção.

Quem pode solicitar o auxílio de R$ 576?

Para ser elegível a esse auxílio, os estudantes devem cumprir alguns critérios. Primeiramente, é essencial comprovar a necessidade do uso de óculos ou lentes corretivas devido a deficiências oculares.

Essa comprovação será feita por meio de uma prescrição médica oftalmológica válida, emitida nos últimos seis meses a partir de 28 de setembro. É importante destacar que encaminhamentos de optometristas não serão aceitos.

Além disso, os candidatos devem estar regularmente matriculados e possuir uma renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo. Todos os detalhes relacionados à documentação obrigatória podem ser encontrados no informativo oficial do programa.

Como me inscrevo?

Os interessados em concorrer ao auxílio devem efetuar a inscrição online seguindo este procedimento:

Acesse o Sistema Informatizado da Assistência Estudantil – SISAE; Envie, através do sistema, uma cópia da prescrição oftalmológica válida; Anexe três orçamentos de diferentes óticas, lembrando-se de que será considerado o orçamento de menor valor; Forneça o comprovante de renda mensal de todos os membros da família com mais de 18 anos. Caso não possua esse comprovante, é possível enviar uma declaração de renda atualizada e válida.

Após o envio, a seleção dos beneficiados ocorrerá por meio da análise da documentação fornecida, respeitando a disponibilidade orçamentária de cada campus.

Este é mais um exemplo do compromisso do IFCE em garantir que seus estudantes tenham todas as ferramentas necessárias para uma trajetória acadêmica bem-sucedida.

