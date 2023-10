Anote na agenda! Dia 9 será o FIM das SUAS DÍVIDAS; saiba mais

Mais uma fase do programa de renegociação de dívidas, “Desenrola, Brasil” está prestes a começar, e o fim de suas dívidas também! Tanto empresas quanto consumidores esperam a chance de desnegativar seus nomes ou então receberem o que lhes deve, respectivamente. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais informações sobre a nova rodada de negociações de pendências e quem poderá participar.

Data para acabar com as dívidas

O governo federal está prestes a lançar uma plataforma dedicada ao programa Desenrola, que visa a renegociação de dívidas.

Renegociação de dívidas com descontos de até 96%

Nesta segunda fase do projeto, serão renegociadas dívidas de até R$ 5 mil, com descontos impressionantes que podem chegar a 96%.

Além disso, as dívidas de valores inferiores a R$ 20 mil também serão elegíveis, mas aquelas de menor montante terão prioridade na negociação.

Público-alvo e tipos de dívida

Para se qualificar para esse programa, os interessados devem ter uma renda mensal de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640, ou estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A estimativa é que aproximadamente 32 milhões de consumidores inadimplentes possam se beneficiar dessa iniciativa.

Este programa oferece condições especiais para o pagamento de dívidas de até R$ 5 mil, abrangendo tanto dívidas bancárias quanto não bancárias, como contas de luz, água e débitos com varejistas, desde que tenham sido contraídas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

É importante destacar que não haverá cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nessas negociações.

Dívidas acima de R$ 5 mil

Aqueles que possuem dívidas que ultrapassam o valor de R$ 5 mil também poderão buscar a renegociação, mas o programa dará prioridade à primeira faixa de valor. Assim, os valores mais elevados poderão ser quitados apenas à vista, uma vez que não contarão com o respaldo do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Como acessar e se cadastrar na plataforma?

O Desenrola terá uma plataforma exclusiva onde todas as negociações ocorrerão, e esta será oficialmente disponibilizada a partir de 9 de outubro. Para acessar o sistema, será necessário possuir uma conta gov.br com selo prata ou ouro.

Descontos oferecidos

Após um leilão de descontos realizado com as empresas credoras, o governo revelou que o desconto médio oferecido atingiu a marca de 83%. No caso das dívidas relacionadas a cartão de crédito, esse abatimento excepcional chegou a 96%.

Do montante total de R$ 151 bilhões em dívidas, cerca de R$ 126 bilhões já foram descontados, restando apenas R$ 25 bilhões a serem pagos pelos inadimplentes. Além disso, o valor médio das dívidas após a renegociação caiu para R$ 421.

Flexibilidade de pagamentos

As condições de pagamento variam de acordo com o valor das dívidas. Débitos de até R$ 5 mil podem ser quitados à vista ou parcelados em até 60 vezes, com uma taxa de juros de até 1,99% ao mês e parcela mínima de R$ 50.

Para valores superiores a esse limite, a quitação deverá ser feita integralmente à vista. Os consumidores terão a opção de realizar os pagamentos via débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix.

