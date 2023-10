Governo pagará benefício de 1.800 para milhões de brasileiros

O mês de outubro se aproxima de sua segunda semana, e a expectativa de milhões de brasileiros que recebem o benefício pelo programa de transferência de renda do governo federal, Bolsa Família, cresce com a proximidade das datas de repasses do auxílio social. Para este mês, milhares de grupos familiares estão confirmados para receber auxílios financeiros que vão de R$600 a R$ 1.800 por mês. Saiba mais detalhes sobre o benefício, datas e quem pode receber, a seguir.

Fim de ano com dinheiro em conta

O Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, continua a ser uma importante rede de apoio para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Para este mês de outubro dezenas de milhares de grupos familiares estão confirmados para receber auxílios financeiros que vão de R$600 a R$ 1.800 por mês. Continue a leitura e saiba mais informações sobre o benefício, datas e quem pode receber.

20 milhões de brasileiros beneficiados

Com mais de 20 milhões de beneficiários em todo o país, esse programa é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com a Caixa Econômica Federal, garantindo auxílio financeiro mensalmente.

Os valores do Bolsa Família variam, mas o valor mínimo pago é em torno de R$ 600. No entanto, existe uma regra que determina que famílias com dez adultos ou mais recebam R$ 142 por pessoa, o que significa que, dependendo da composição familiar, o benefício pode chegar a até R$ 1.420.

Benefícios adicionais neste mês

Além do pagamento regular, os beneficiários do Bolsa Família podem contar com benefícios adicionais neste mês de outubro.

O Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF) estão disponíveis para famílias com crianças, adolescentes e gestantes, oferecendo valores extras de R$ 150 e R$ 50, respectivamente. Isso significa que, somando esses benefícios, as famílias podem receber até R$ 1.800 neste mês.

Para entender melhor as divisões, confira, logo abaixo, o quadro dos benefícios adicionais, também chamados de cesta de benefícios.

Outro benefício a ser destacado é o Auxílio Gás, que abrange mais de 5 milhões de pessoas em todo o Brasil, proporcionando um alívio financeiro adicional.

Cronograma de repasses em outubro

Os beneficiários do Bolsa Família podem conferir o calendário de pagamentos para o mês de outubro. Os depósitos serão realizados de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

De olho no calendário

É importante que os beneficiários estejam atentos a essas datas para garantir o recebimento do benefício de acordo com o seu número de identificação.

O Bolsa Família continua a ser uma importante ferramenta de combate à pobreza no Brasil, proporcionando apoio financeiro crucial para milhões de famílias em todo o país.

