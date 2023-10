ESTE cartão vem com R$ 250! Veja se seu CPF tem direito a ele

Concedido especificamente pelo governo do estado de Goiás, este benefício consiste em um cartão especial no valor de R$ 250, que será concedido mensalmente a mulheres que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e financeira. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre este exclusivo auxílio social que ajudará este grupo mais do que especial.

Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Um cartão muito especial

O estado de Goiás anunciou recentemente um novo benefício social denominado “Mães de Goiás,” que visa auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade social que têm filhos de até seis anos de idade.

Este benefício consiste em um cartão especial no valor de R$ 250, que será concedido mensalmente às beneficiárias. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre este exclusivo benefício social que ajudará este público muito especial.

Entendendo o benefício

O “Mães de Goiás” é uma iniciativa do governo estadual e tem como objetivo fornecer suporte financeiro para as mães que se encontram em condições de pobreza, extrema pobreza ou vulnerabilidade social.

O programa de pagamento é administrado pelo governo de Goiás, e os pagamentos já estão confirmados para o mês de outubro deste ano.

Quem pode solicitar o cartão especial de R$ 250?

Para ser elegível a este benefício, é necessário atender a certos critérios. As beneficiárias devem ser mulheres residentes no estado de Goiás, em situação de vulnerabilidade social e ter filhos com até seis anos de idade que vivem na mesma residência.

Além disso, é fundamental que elas possuam inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estejam em conformidade com a carteira de vacinação de todos os familiares com menos de 10 anos de idade, além de comprovar a matrícula escolar dos filhos entre 6 e 15 anos de idade.

Objetivo do “Mães de Goiás”

Este novo benefício busca aliviar as dificuldades enfrentadas por mulheres em situação de vulnerabilidade social em Goiás, contribuindo para o bem-estar das famílias e o desenvolvimento das crianças.

Os pagamentos já estão em andamento neste mês de outubro, trazendo alívio financeiro para muitas mães no estado.

É importante destacar que o programa “Mães de Goiás” representa um passo significativo na luta por igualdade e assistência às famílias que mais necessitam, fortalecendo a rede de proteção social no estado.

