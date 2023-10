Pix Saque e Pix Troco: o que são e por que estão crescendo

No universo das transações financeiras instantâneas, o Pix Saque e o Pix Troco, modalidades associadas ao sistema de transferências do Banco Central (BC), têm se destacado em setembro.

Embora o número de operações tenha apresentado uma queda em relação ao mês anterior, o valor total movimentado nesses serviços registrou um aumento significativo. A seguir, continue lendo para entender o motivo deste crescimento.

Pix Saque e Pix troco crescem nos últimos meses

Vale lembrar que, em agosto deste ano, essas duas modalidades atingiram um recorde impressionante de 928.761 transações, desde o seu lançamento em dezembro de 2021. Agora, em setembro, mesmo com um declínio no número de operações, essas ferramentas continuam mostrando um desempenho robusto em termos de valores movimentados.

Um relatório recente do Banco Central revelou que o Pix Saque apresentou um crescimento espetacular de 15.767% em comparação com o ano anterior. Em contrapartida, o Pix Troco cresceu em um ritmo um pouco menos acelerado.

Alta nos valores com menos transações em setembro

Durante o mês de setembro, o Pix Saque e o Pix Troco movimentaram um total de R$ 178.731.940,00. Embora esse valor seja ligeiramente superior ao registrado em agosto, que foi de R$ 178.423.744, o número de transações mensais diminuiu consideravelmente, caindo de 928.761 para 876.261, uma diferença significativa.

No entanto, é importante destacar que, olhando para o panorama geral do sistema, houve um aumento nas transações em setembro em comparação com o mês anterior, passando de 3.278.230 para 3.351.056.

Popularidade por Faixa Etária

O Banco Central também analisou as transações em relação às diferentes faixas etárias. Em setembro, assim como em meses anteriores, as pessoas com idades entre 20 e 39 anos lideraram o uso desses serviços. Em seguida, estão os usuários de 40 a 49 anos, com os brasileiros idosos, com mais de 60 anos, ocupando a terceira posição.

Curiosamente, a faixa etária mais jovem, até 19 anos, ficou em penúltimo lugar em termos de uso desta modalidade de transferência financeira, apontando para uma preferência das gerações mais experientes por essas inovadoras modalidades de transferência financeira instantânea.

PIX: revolução nas transações financeiras dos brasileiros

Desde o seu lançamento, em novembro de 2020, o novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, tem revolucionado as transações financeiras no Brasil. Esta inovação trouxe mais agilidade, mas também uma série de benefícios para os negócios e a vida cotidiana dos brasileiros comuns.

Atualmente, este sistema financeiro é uma alternativa rápida e econômica aos métodos tradicionais de pagamento, como boletos e transferências bancárias. Sua adoção cresceu rapidamente, tornando-se um padrão em muitos estabelecimentos comerciais e aplicativos de pagamento. Isso permitiu que pequenos negócios aceitassem pagamentos de forma mais eficiente, reduzindo custos e riscos associados a outros métodos.

Pix acabou com Doc, Ted e substitui o dinheiro

Além disso, o PIX simplificou a vida dos brasileiros, tornando as transações do dia a dia mais convenientes. Pagamentos de contas, compras em lojas físicas e online, transferências entre amigos e familiares – tudo se tornou mais ágil e acessível. O novo sistema de transferência financeira também eliminou a necessidade de carregar dinheiro em espécie, aumentando a segurança nas transações.

Esta verdadeira revolução nas transações financeiras também impactou a inclusão financeira, permitindo que um maior número de brasileiros participe ativamente do sistema financeiro. A facilidade de uso e a disponibilidade generalizada o tornaram acessível a pessoas de todas as camadas sociais, promovendo a democratização do acesso aos serviços financeiros.

