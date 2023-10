Vale Gás tem data para entrar na CONTA; valor foi revelado HOJE (7)?

O Vale Gás é um benefício muito importante para famílias de baixa renda, que permite garantir o preparo dos alimentos para quem mais precisa. Se você é beneficiário do programa, fique por dentro das últimas informações sobre a próxima rodada de pagamentos do Vale Gás, em âmbito nacional.

Os repasses do Auxílio Gás estão sendo retomados, após um período de interrupção. O governo federal forneceu detalhes sobre as liberações, que vão ocorrer em outubro. A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes do Vale Gás.

Vale Gás vai cair na sua conta!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale Gás: o que você precisa saber

Primeiramente, a data do repasse já está definida pelo governo. Conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os repasses do programa social retornarão em 18 de outubro.

Assim como nas edições anteriores, a data para receber o saldo dependerá do final do seu Número de Identificação Social (NIS). Para aqueles que residem em áreas do Amazonas, severamente afetadas pela seca, o benefício será antecipado e estará disponível para todos no dia 18. É importante ter certeza de quando o benefício cairá na sua conta para se planejar. Abaixo, você pode conferir calendário completo de pagamentos para este mês de outubro, de acordo com o final do seu NIS:

final 1: 18 de outubro (quarta-feira)

final 2: 19 de outubro (quinta-feira)

final 3: 20 de setembro (sexta-feira)

final 4: 23 de outubro (segunda-feira)

final 5: 24 de outubro (terça-feira)

final 6: 25 de outubro (quarta-feira)

final 7: 26 de outubro (quinta-feira)

final 8: 27 de outubro (sexta-feira)

final 9: 30 de outubro (segunda-feira)

final 0: 31 de outubro (terça-feira)

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Quanto aos requisitos para elegibilidade no programa, as regras gerais do Auxílio Gás nacional permanecem essencialmente inalteradas, incluindo os critérios de inscrição. Assim como nos meses anteriores, é necessário possuir uma conta ativa e atualizada no Cadúnico, sistema do governo federal.

Para ser elegível ao Auxílio Gás nacional, também é fundamental ter renda de até meio salário mínimo por pessoa, o que equivale nos valores de hoje a cerca de R$ 660, além de residir com pelo menos um beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Leia mais: Vale Quitanda de R$ 250 do governo; quando começa

Qual o valor do auxílio?

O valor exato do Vale Gás nacional deste mês de outubro ainda não foi divulgado oficialmente pelo governo federal. No entanto, já há informações de que o valor vai corresponder a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Em agosto, quando ocorreu o último pagamento do benefício nacional, todos os beneficiários receberam R$ 108. Este é um bom parâmetro para ter noção de quanto deve ser repassado aos beneficiários do programa, neste mês de outubro. Independentemente do valor, o pagamento será depositado na conta poupança social digital, permitindo que você o movimente sem sair de casa, através do aplicativo Caixa Tem.

Leia mais: Bolsa Família: benefícios extras podem fazer você receber MAIS em outubro