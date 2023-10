Por que números estranhos me mandam mensagem no WhatsApp? Veja o que fazer

O WhatsApp já é o aplicativo mais utilizado do mundo, sobretudo, para troca de mensagens entre pessoas, com milhares de usuários em todo o globo, o mensageiro também tornou-se o ambiente perfeito para criminosos aplicarem certos golpes e realizarem spam em massa. Por conta disso, vários usuários relatam que recebem mensagens de números estranhos, saiba o motivo e o que fazer.

O que são estes números?

Na maioria das vezes, são números estrangeiros que enviam mensagens para os usuários. O curioso, é que embora o número seja de outro país, a mensagem está em português. Então, só por isso já é possível desconfiar. Na maioria das vezes, é oferecendo propostas tentadoras.

Alguns mais ousados, até tentam ligar para as vítimas. Mas a “cara” do golpe sempre é a mesma, a oferta de emprego presencial ou então online, para que a pessoa consiga ganhar bastante dinheiro apenas trabalhando em casa.

Os criminosos utilizam os números estrangeiros pois fica quase impossível identificar quem é o titular da conta de fato. Além disso, os números são comprados de modo avulso e na maioria das vezes, só servem para receber o código de verificação do WhatsApp e somem.

O que fazer ao receber uma mensagem dessas?

A primeira ação que o usuário deve ter, é jamais clicar em link algum que ele mandar, pois o link pode ser malicioso e acabar infectando o dispositivo do usuário e até mesmo clonando a conta. Feito isso, realize a denúncia do usuário, para evitar que ele entre em contato com mais pessoas. Para isso, siga o passo a passo:

Dentro da conversa, clique nos 3 pontinhos;

Após isso em “mais” e por fim em “denunciar”;

Caso deseje, prossiga com o bloqueio e a limpeza das conversas enviadas.

Em alguns casos, os criminosos realizam até mesmo ameaças à vida das vítimas, quando isso acontecer, o indicado é registrar um boletim de ocorrência, para se prevenir de episódios futuros.

Como proteger os dados?

Há várias maneiras para isso, o usuário pode optar por limitar quem pode ver a foto de perfil, pois ao ter acesso a ela, os golpistas podem usá-la para tentar aplicar golpes em familiares.

Outro ponto importante, é não permitir que terceiros te adicionem em grupos do WhatsApp, apenas quem está na lista de contatos. Por fim, limitar quem pode ver o “online” e o “visto por último”.

Seguindo essas dicas e evitando clicar em links suspeitos, a chance de ocorrer algum problema diminui bastante.

