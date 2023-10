Estar com o nome sujo é um grande problema para os brasileiros. Haja vista que os mesmos ficam impedidos de realizarem compras, obterem crédito e tantas outras limitações. Entretanto — é importante consultar alguns detalhes acerca disso. Será possível comprar uma moto nova mesmo estando negativado? Caso seja à vista, com certeza é possível. Senão, será necessário ficar atento a alguns requisitos mínimos.

Nome sujo impede de comprar uma moto nova Entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É possível comprar uma moto mesmo com o nome sujo?

Depende bastante. Para comprar uma moto sem ser a vista, o cliente poderá optar por um empréstimo ou financiamento. Ambos solicitam os dados de crédito do cliente. Caso o mesmo esteja com o nome sujo — será bastante complicado obter acesso ao crédito.

Haja vista que durante a análise de crédito que acontece nas lojas de motos ou até mesmo nas revendedoras de motos usadas — é feita uma consulta parcial com os interessados. Na qual eles disponibilizam algumas informações de crédito.

O score é um dos principais fatores, mas comprovar renda é crucial para ter o nome aprovado. Entretanto, estar com o nome sujo é sem sombra de dúvidas um grande diferencial que acaba reprovando muitas pessoas — na qual perdem a oportunidade de conseguirem o tão sonhado financiamento.

Portanto, não é possível afirmar que seja impossível conseguir crédito estando negativado. Mas as chances são bem baixas — praticamente nulas.

Estes são os motivos da reprovação no financiamento

Mas não é somente o nome sujo na praça que pode atrapalhar o cliente na busca por crédito. Existem outros fatores que acabam acarretando isso. Muitas vezes o cliente até está com o nome limpo, mas não tem o crédito aprovado. Veja alguns motivos.

CPF: caso o cliente esteja com o CPF com dívidas ou pendências de crédito, não será possível obter o financiamento;

Renda: caso o cliente não consiga comprovar renda ou seja uma renda inferior à exigida, não será possível obter o crédito;

Financiamento: caso o cliente esteja com um outro financiamento em andamento, não será possível abrir um segundo. Por mais que haja possibilidades, mas as chances são reduzidas;

Score de crédito: caso o cliente esteja com o score de crédito baixo, por mais que passe nos outros requisitos — as chances de conseguir são bem baixas.

Portanto, é importante estar atento aos requisitos acima. E então, regularizar cada um a fim de conseguir obter o financiamento/empréstimo a fim de conseguir obter a tão sonhada moto. Lembrando que é sempre importante verificar as condições do financiamento, bem como os valores e taxas aplicados.

