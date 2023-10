Considerado como o aplicativo de mensagens mais utilizado em todo o planeta, o WhatsApp já está marcado como a plataforma que mais passa por atualizações constantemente no intuito de melhorar a experiência do usuário. No entanto, muitos podem não conhecer todas as funções que o app oferece ou podem não saber como utilizá-las. Um exemplo disso é o “modo espião”, que permite monitorar uma conta específica. Siga a leitura, abaixo, e aprenda agora como fazer.

Modo “detetive”: veja como ativar no seu WhatsApp hoje. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Truques na manga

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares em todo o mundo, é amplamente apreciado por sua facilidade de uso ao se comunicar com colegas de trabalho, amigos e familiares.

Desenvolvido pela Meta, este aplicativo oferece uma variedade de funcionalidades úteis para seus usuários, incluindo a capacidade de rastrear o status das mensagens com a opção “verificar” localizada na parte inferior das conversas. Continue lendo, abaixo, e confira mais segredos da plataforma.

Leia mais: Fiz isso e DESCOBRI que meu WhatsApp estava clonado; aprenda

2023 e as infinitas atualizações do WhatsApp

Desde que foi comprado pela megaempresa Meta, o WhatsApp tem se destacado por suas atualizações regulares, todas projetadas para aprimorar a experiência dos usuários nesta plataforma de mensagens. Essas melhorias contínuas tornaram o WhatsApp um dos aplicativos mais funcionais disponíveis.

No entanto, muitos usuários podem não estar cientes de todas as funcionalidades que o aplicativo oferece ou podem não saber como utilizá-las. Um exemplo disso é o “modo espião”, que permite monitorar uma conta específica.

É importante deixar claro que essa função só pode ser ativada a partir de um dispositivo móvel onde o WhatsApp não tenha sido previamente instalado e não esteja vinculado a nenhuma conta.

Além disso, é essencial destacar também que essa ação deve ser realizada com o consentimento da outra pessoa, pois é uma questão ética e legal. Considere-se, então, avisado, e veja como fazer no passo a passo, logo abaixo.

Passo a passo para ativar o “modo espião” no WhatsApp

Pegue o celular da pessoa que você deseja monitorar.

Abra o WhatsApp no dispositivo móvel que você utilizará e acesse as ‘Configurações’.

Procure a opção ‘Dispositivos vinculados’ nas configurações.

Acesse essa opção e vincule o WhatsApp da pessoa que deseja monitorar.

Selecione a opção ‘Código QR’.

No celular da pessoa, vá para as configurações do WhatsApp, clique nos três pontos no canto superior e selecione ‘Vincular a um dispositivo’.

Um código QR será exibido, que você deve escanear com o seu próprio celular.

Após a conclusão, você terá acesso ao WhatsApp da outra pessoa em dois dispositivos móveis, com o “modo espião” ativado.

É importante observar que a pessoa monitorada pode desvincular a conta a qualquer momento.

Além disso, o WhatsApp continua inovando em termos de funcionalidades. Uma das últimas adições é a capacidade de compartilhar a tela durante uma videochamada. Aprenda como fazer, a seguir.

Como compartilhar a tela durante uma videochamada no WhatsApp?

Inicie uma videochamada no WhatsApp com o contato com quem deseja compartilhar a tela.

Durante a videochamada, você verá um ícone de compartilhamento de tela na barra de navegação na parte inferior.

Toque no ícone de compartilhamento.

O WhatsApp informará que começará a gravar ou transmitir a tela do telefone.

Os usuários terão acesso a todas as informações da tela, incluindo nomes e senhas.

Toque em ‘Começar agora’.

Neste ponto, você pode navegar pelo dispositivo e exibir a tela inicial.

O WhatsApp continuará compartilhando a tela com a outra pessoa enquanto a chamada estiver ativa.

Para encerrar o compartilhamento, basta tocar no botão ‘Parar de compartilhar’.

Leia também: WhatsApp já mostra quem tem direito a mais de R$ 600,00; confira