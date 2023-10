O WhatsApp se tornou parte do cotidiano de milhões de pessoas. Através do aplicativo inúmeras pessoas se comunicam com seus familiares, colegas de trabalho e até mesmo utilizam o aplicativo como ferramenta de trabalho. Com as últimas atualizações — o aplicativo vai deixar de funcionar em alguns dispositivos. Haja vista que com a evolução do mesmo, novas tecnologias são implantadas e com isso alguns dispositivos vão ficando para trás. Fique atento e evite ficar sem acesso ao WhatsApp.

WhatsApp começa a PARAR de funcionar nestes aparelhos dos brasileiros | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp deixa de funcionar em alguns dispositivos

No geral — os dispositivos que rodam o Android 4.0, 4.1 e outras versões segmentadas, perderão o suporte ao WhatsApp e brevemente ao aplicativo em si. Haja vista que há uma série de aplicativos que já não rodam mais em versões antigas do Android.

Portanto, os dispositivos abaixo perderão o suporte ao WhatsApp a partir da data revelada nos próximos trechos do artigo. Veja a lista:

Xoom;

Droid Razr;

Optimus 2X;

Galaxy Note 2;

Sensation;

Optimus G Pro;

Xperia Z;

Xperia S2;

Galaxy S2;

Galaxy Nexus;

Galaxy Tab 10.1;

Nexus 7;

One;

Desire HD;

Xperia Arc 3.

É necessário atualizar a versão do sistema operacional desses dispositivos. Ou então, o usuário deverá “forçar” uma atualização através de métodos alternativos ou como recomendado, realizar o upgrade do aparelho e comprar um novo. Lembrando que com o passar dos anos, mais e mais aplicativos vão deixando de rodar nos dispositivos mais antigos que rodam versões desatualizadas do Android.

Por que estes dispositivos perderão o acesso ao WhatsApp?

O WhatsApp é somente um aplicativo que roda dentro de um sistema operacional. O Android e iOS são sistemas operacionais que são responsáveis por rodarem o WhatsApp e tantos outros aplicativos. Tal como o WhatsApp, esses sistemas operacionais também evoluem.

O intuito é acompanhar as novas tecnologias. Logo — os sistemas operacionais que ainda estão nas versões antigas hão de deixar de rodar o WhatsApp e alguns outros aplicativos. Por exemplo: para continuar rodando o WhatsApp, é necessário que o dispositivo rode o sistema Android acima da versão 5.0.

Ou então o iOS acima da versão 12. As versões anteriores perderão o suporte ao WhatsApp. Haja vista que é necessário que o dispositivo tenha suporte para SMS — a fim de validar conta. Entretanto, em alguns casos é possível “burlar” isso recebendo o SMS de confirmação em outro dispositivo.

Portanto — o fim do suporte para os aplicativos acima irá se encerrar no dia 24 de outubro. Caso o dispositivo não sofra novas atualizações, o WhatsApp realmente deixará de funcionar no dispositivo.

