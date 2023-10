Limite de R$ 9.900 no Nubank? Quem fizer isto consegue NA HORA

Um limite de crédito robusto no cartão é crucial para um planejamento financeiro eficaz, permitindo que os clientes dividam compras mais altas e mantenham suas finanças em ordem.

No entanto, em um cenário onde os bancos estão restringindo o crédito, obter um limite generoso pode ser um desafio. Você é cliente Nubank? Então continue lendo e entenda como você pode aumentar o limite do seu cartão de crédito.

Veja como conseguir aumentar seu limite no cartão de crédito Nubank./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank oferece diferentes oportunidades para aumentar o limite

Atualmente, é possível aumentar seu limite no cartão de crédito Nubank de diferentes formas. A maneira mais tradicional é usar o cartão, manter pagamentos em dia e construir um relacionamento sólido com o banco.

No entanto, este processo é demorado e depende de seu histórico de crédito e relacionamento com a instituição. No entanto, o Nubank agora oferece uma maneira instantânea de aumentar seu limite, sem a necessidade de análise de crédito.

Nu Limite Garantido: entenda como funciona

A maneira instantânea de conseguir aumento de limite é fazer parte do programa “Nu Limite Garantido,” que utiliza o valor depositado em suas “caixinhas” como seu limite de crédito. Quanto mais você investe na modalidade RDB (Recibo de Depósito Bancário) nas caixinhas do banco, maior será seu limite disponível.

A ativação deste recurso é automática em todas as contas e permite que você escolha a quantia que deseja converter em limite de crédito. No entanto, é importante lembrar que, ao fazer isso, o banco bloqueará este valor para resgates enquanto você utilizar o limite adicional para fazer compras.

O Nubank libera imediatamente o valor como limite de crédito, permitindo que você o utilize em suas compras. Em caso de atraso no pagamento da fatura, o banco deduz o valor diretamente de seus investimentos, eliminando a necessidade de pagar juros e multas por atraso.

Passo a passo para aumentar seu limite

Para aumentar seu limite, vá para a seção “Meus Limites” no aplicativo, na área de cartão de crédito. Em seguida, clique em “Nu Limite Garantido,” que o levará ao processo de criação de caixinhas no banco, criando uma específica para essa finalidade.

Assim, você pode investir nesse produto sempre que desejar, aumentando seu limite automaticamente e mantendo um maior controle sobre suas finanças e gastos.

Nubank inicia outubro com instabilidade no app

O banco Nubank iniciou o mês de outubro com estabilidade no aplicativo. As queixas começaram por volta das 14h desta terça-feira (03), e estão relacionadas a problemas no processo de login no aplicativo.

De acordo com informações do DownDetector, aplicativo que ajuda os usuários a identificar interrupções de serviços e registrar queixas, aproximadamente 86% das reclamações estão relacionadas a dificuldades no acesso. Além disso, 11% dizem respeito ao mobile banking, enquanto apenas 3% estão relacionados a problemas no sistema Pix.

Por volta das 14h30, houve um aumento significativo no número de reclamações registradas no sistema, ultrapassando 3 mil notificações, o que levou muitos usuários a compartilharem suas experiências nas redes sociais, especialmente no Twitter. Entre as postagens, os internautas tentam identificar se o problema é localizado ou afeta a plataforma do banco de forma geral.

Muitos usuários compartilharam capturas de tela da tela inicial do aplicativo Nubank, que exibia apenas o logotipo da instituição financeira em um fundo roxo. No Twitter, mais de 3 mil publicações foram feitas sobre o assunto, fazendo o Nubank entrar no “trending topics” do Brasil.

