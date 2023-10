Quando a dívida bate na porta é a hora de buscar alternativas. O empréstimo é sempre uma das mais almejadas pelos brasileiros. Entretanto, quando se trata de uma empresa — será possível pedir empréstimo mesmo o proprietário estando com o nome sujo? Veja todos os detalhes abaixo.

Tem CNPJ e está com o nome sujo no CPF Veja se isso impede o empréstimo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

CNPJ com proprietário com nome sujo

Trata-se de um termo usado para definir as pessoas que estão sem crédito na praça em razão de dívidas. Logo — é usado o termo “nome sujo, negativado, no vermelho” e tantos outros para indicar essa condição.

Quando se trata de uma empresa, o CPF não interfere diretamente no CNPJ da empresa — mas com certeza também é um fator alarmante que acaba prejudicando o proprietário na busca por crédito na praça.

Haja vista que durante a análise de crédito, o proprietário é submetido a uma série de perguntas e questionamentos acerca do mesmo. Além de ter o CPF averiguado.

Entretanto, mesmo estando com o nome sujo — o MEI pode conseguir crédito na praça. Tanto através do empréstimo para negativado como através de empréstimos exclusivos para categoria.

É válido lembrar que para conseguir empréstimo usando o CPNJ, o proprietário precisa ter no mínimo 12 meses de empresa. Para que seja possível obter os detalhes e histórico de crédito dessas empresas.

Estas são as opções disponíveis

O empréstimo para MEI com CPF negativado é algo buscado por muitos. Por mais que sejam coisas diferentes — de maneira íntima estão relacionados. O MEI possui como “base de análise” o seu CNPJ, enquanto o brasileiro como Pessoa Física — o seu CPF.

Existem algumas opções de empréstimo disponíveis para categoria. Que devem ser analisados com cautela. Estas são algumas opções:

Empréstimo PJ: algumas instituições de crédito oferecem para as Pessoas Jurídicas opções de empréstimo. Na qual levam em consideração o estado financeira da empresa — bem como suas dívidas e histórico de pagamentos.

Empréstimo com garantia: é uma modalidade voltada para PF ou PJ. Trata-se de um empréstimo com garantia de um imóvel, automóvel e atualmente algumas empresas realizam até mesmo com garantia do celular — mas não é muito recomendado.

Empréstimo para MEI: trata-se de uma modalidade exclusiva para MEI, que geralmente é solicitado os dados da empresa e informações referentes à saúde e histórico de finanças.

Portanto, são algumas opções aderidas para MEI que auxiliam os solicitantes durante a contratação do empréstimo. Haja vista que se trata de opções válidas e funcionais para os mesmos.

Ademais, basta procurar a opção que melhor se enquadra e a partir de então, conseguir obter os melhores empréstimos com taxas acessíveis e condições ideais.

