“Novelinhas orientais” se tornam FEBRE até entre famosos; o que é Dorama?

A popularidade das produções asiáticas entre os brasileiros é simplesmente indiscutível. Sejam pelo Dorama (do Japão), k-dramas (da Coreia do Sul), c-dramas (da China) ou lakorns (da Tailândia), essas obras têm conquistado um lugar especial no coração do público latino, conquistando fãs até mesmo entre os famosos do mundo da teledramaturgia brasileira. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os fenômenos culturais do oriente.

As novelas do Oriente

Quando pensamos em fenômenos culturais recentes, é impossível ignorar a crescente popularidade das produções asiáticas entre os brasileiros.

Sejam doramas (do Japão), k-dramas (da Coreia do Sul), c-dramas (da China) ou lakorns (da Tailândia), essas obras têm conquistado um lugar especial em muitas rodas de conversa.

E o motivo? Suas histórias envolventes, que vão desde uma emocionante ação até romances apaixonantes, e que cativam o público com enredos que oferecem uma visão única e distinta de suas culturas de origem. Continue lendo para saber mais curiosidades sobre a febre do momento.

A plataforma favorita dos brasileiros

Quando se trata de escolher o cardápio perfeito dessas produções, uma plataforma se destaca como a favorita dos brasileiros: o Rakuten Viki.

Este serviço de streaming é responsável por disponibilizar conteúdos midiáticos, principalmente da Ásia, incluindo séries de televisão, filmes e programas de variedades de países como Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Japão, Taiwan e China.

Uma história de aprendizado e expansão

É interessante notar que o Viki teve suas origens modestas em 2007 como um projeto de pós-graduação, com o objetivo de auxiliar as pessoas a aprender novos idiomas através da assistência e legendagem de vídeos online.

A plataforma se tornou uma empresa em 2010, aproveitando o poder da comunidade para disponibilizar conteúdo em idiomas estrangeiros para fãs em todo o mundo. Foi nesse momento que os brasileiros começaram a descobrir e acessar a plataforma.

O Brasil no centro das atividades do Rakuten Viki

Atualmente, o Rakuten Viki atende a uma vasta audiência global, com mais de 70 milhões de usuários registrados em mais de 250 países. Surpreendentemente, o Brasil é o terceiro maior público desse serviço, com acesso a uma biblioteca de mais de 1.500 séries e filmes.

O crescimento dos usuários brasileiros tem sido notável, com um aumento de 47% ano após ano, segundo conta Karen Paek, vice-presidente de marketing do Rakuten Viki, que celebrou esse sucesso.

Os títulos mais populares no momento

Segundo Karen Paek “o público brasileiro está particularmente envolvido com os gêneros de romance e comédia romântica da Coreia, China e Tailândia.

Atualmente, eles estão assistindo a alguns dos nossos títulos mais queridos, incluindo ‘O Real Chegou!’, ‘Meu Adorável Mentiroso’, ‘Fogos de Artifício do Meu Coração’, ‘O que houve com a secretária Kim?’ e muitos outros.”

Famosos se rendem aos doramas

O renomado ator, roteirista e autor de histórias em quadrinhos, Felipe Folgosi, tornou-se uma verdadeira referência para os brasileiros amantes dos doramas, recebendo o carinhoso apelido de “Oppa do Brasil.”

O termo “Oppa,” que na Coreia é usado para uma namorada chamar o namorado ou uma mulher mais nova se dirigir a um homem mais velho, ganhou notoriedade nas conversas sobre o artista.

Folgosi sucumbiu ao fascínio dos doramas em 2020 e mergulhou de cabeça nesse mundo. A criatividade de Felipe Folgosi não se limita apenas à atuação. Ele também se inspira profundamente nesse universo para criar suas próprias histórias.

Nas palavras dele: “Por enquanto, escrevo minhas histórias com uma pitada de romance e comédia, assim como os doramas”, disse o ator, que revelou, ainda, que no dia 5 de outubro, os cinemas receberão a estreia do seu primeiro roteiro filmado, ‘Rodeio Rock,’ com a participação de Carla Diaz e Lucas Lucco. Confira, logo abaixo, o post do ator onde ele divulga justamente a nova produção.

Miguel Falabella revela ser apaixonado por doramas

O ator, diretor, produtor e apresentador Miguel Falabella foi outro famoso que revelou seu encanto pelo universo dos doramas durante uma conversa com OFuxico.

Nessa oportunidade, ele compartilhou sua experiência marcante com o aclamado clássico “Meninos Antes das Flores.”

Além disso, Falabella refletiu sobre as produções coreanas e comentou a notável ênfase na educação presente nas tramas dos doramas, destacando que o que acha mais impressionante nestas produções é a ênfase na educação. Além disso, tem um respeito pela família muito forte.

Cultura coreana em foco

Os títulos sul-coreanos dominam o cenário do Viki, e isso não é surpreendente. O apetite crescente pela cultura coreana, impulsionado pelo sucesso global do K-Pop, tem levado as pessoas a explorar outras formas de entretenimento, como filmes e séries de TV.

Os dramas coreanos são os favoritos do público brasileiro no Viki, embora dramas chineses, taiwaneses, tailandeses e japoneses também tenham uma base de fãs leal.

Promessas para o futuro

Para 2024, o Rakuten Viki promete continuar a surpreender seus espectadores com novos conteúdos. A plataforma acredita que o entretenimento asiático é para todos e está comprometida em oferecer diversos gêneros de diferentes países asiáticos para atingir públicos globais.

O futuro parece promissor para os amantes do entretenimento asiático no Viki, com mais opções e histórias emocionantes a caminho.

