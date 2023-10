Após 34 anos na Globo, famosa choca ao anunciar FIM

A bela atriz entrou na emissora Rede Globo aos 15 anos e anunciou, recentemente, que se aventurará em um novo e emocionante projeto como apresentadora em um reality show produzido pela produtora Amazon Prime. A artista, que é casada com outro ex-global, fez a revelação em sua rede social e causou surpresa em muitos fãs. Continue a leitura e saiba quem é.

Novos ventos sopram

A atriz Flávia Alessandra, de 49 anos, surpreendeu seus fãs ao revelar sua saída da Rede Globo, emissora que a acolheu por impressionantes 34 anos. A notícia foi compartilhada através de seu perfil no Instagram na última segunda-feira (2).

Uma trajetória de sucesso na TV

Flávia Alessandra iniciou sua trajetória na TV Globo em 1989, após vencer um concurso do “Domingão do Faustão”, com apenas 15 anos.

Sua estreia ocorreu na novela “Top Model”. Ao longo de sua carreira, a atriz participou de inúmeras produções de destaque, incluindo “História de Amor”, “A Indomada”, “Porto dos Milagres”, “O Beijo do Vampiro”, “Salve Jorge”, “Pé na Jaca”, “Duas Caras”, e muitas outras.

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi a interpretação da vilã Cristina na novela “Alma Gêmea” em 2005, que lhe rendeu aclamação e reconhecimento.

Seu último trabalho na TV Globo foi na novela “Salve-se Quem Puder”, em 2020, onde deu vida à personagem Helena, uma das protagonistas da trama.

Desafio como apresentadora

Flávia Alessandra agora se prepara para um emocionante novo capítulo em sua carreira, ao lado de seu marido, Otaviano Costa. A dupla vai comandar o programa “Temptation Island” na plataforma de streaming Amazon Prime.

Por dentro do reality

“Temptation Island” é um reality show que coloca quatro casais à prova em uma jornada para testar seus relacionamentos. Divididos em duas vilas isoladas, eles enfrentarão testes únicos enquanto interagem com solteiros atraentes.

Durante nove episódios repletos de desafios e emoções intensas, esses casais tomarão decisões que podem mudar suas vidas, decidindo se permanecem com seus parceiros originais, se aventuram sozinhos, ou se conectam com novas pessoas que conhecem durante o programa.

Esse formato de sucesso, que celebrou 20 anos em 2021 e já teve versões em mais de 20 países, promete proporcionar uma experiência única aos espectadores ao redor do mundo.

O casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa promete trazer sua energia e carisma únicos para a apresentação do programa, e os fãs aguardam com entusiasmo essa nova fase na carreira da talentosa atriz.

A despedida nas redes sociais

Atualmente, Flávia está envolvida com o Paris Fashion Week e diversos empreendimentos pessoais, mas fez questão de expressar sua gratidão pela longa jornada na emissora e enfatizou que a decisão de encerrar o contrato foi tomada de forma mútua e amigável.

Flávia Alessandra ressaltou que, mesmo após essa despedida, as portas permanecem abertas para futuras colaborações em sua carreira.

Confira a postagem da, agora ex-atriz, Flavia Alessandra, em seu perfil pessoal no Instagram.

