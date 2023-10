Valor menor para o Bolsa Família em outubro? Veja quanto será

O Bolsa Família é um dos programas mais importantes do Governo Federal. Todos os anos é responsável por alcançar milhões de pessoas. Lembrando que mensalmente é pago o valor médio de R$ 600 para os beneficiários. Entretanto, neste mês de outubro algumas famílias terão uma grande surpresa: infelizmente negativa. Milhões de famílias terão o seu benefício reduzido pela metade e o motivo surpreendeu a todos! Entenda na prática o que aconteceu e o que pode ser feito para evitar.

Essas famílias tiveram o seu benefício reduzido pela metade

O Governo Federal anunciou a redução do benefício de milhões de famílias. Isso aconteceu em razão de mudanças no Cadastro Único. Isto é, atualizações no grupo familiar. Através do CadÚnico — os brasileiros têm acesso a uma série de benefícios e com isso o Governo Federal consegue acesso a uma série de informações da família.

O que ocorreu é que algumas famílias tiveram suas rendas consultadas e atualizadas no CadÚnico. Logo — a renda per capita dessas famílias foram atualizadas para valores superiores a R$ 218.

Por esse motivo — essas pessoas acabaram entrando de maneira automática na Regra de Proteção da Família. Isto significa que elas tiveram o seu benefício reduzido pela metade; isso irá durar por dois anos. Haja vista que é uma medida do Governo em proteger as famílias que estão recebendo um pouco mais, mas ainda não atingiram uma estabilidade financeira.

Portanto — as famílias que tiveram sua renda declarada ultrapassada em R$ 218, hão de perder o benefício integral e irão receber somente 50% do mesmo.

Leia mais: Você conhecia estes segredos do INSS? Ninguém gosta de contar

Como funciona essa regra na prática?

Trata-se de uma regra criada pelo Governo Federal que entrou em vigor em junho. Ela garante que as famílias recebam valores a mais mensalmente — bem como após a adesão a um emprego formal de carteira assinada.

Entretanto, até então — elas teriam o benefício suspenso. Após a criação da regra, elas irão continuar recebendo o benefício por 24 meses. Mas somente 50% do valor referente ao benefício integral.

Isto é — R$ 300. Isso é válido para as famílias que tiveram membros que receberam a concessão de aposentadoria, benefícios previdenciários ou apenas conseguiu um emprego formal.

É importante ficar atento porque outra coisa por ocasionar isso — a redução de membros. As famílias que tiveram uma redução de membros acabam perdendo o benefício, haja vista que é necessário que haja um valor de até R$ 218 per capita.

Caso ocorra a redução de membros no lar, o valor per capita aumenta e consequentemente o beneficiário irá perder o benefício. As famílias que tiverem suas rendas suspensas pela metade neste mês de outubro devem procurar o CRAS local para obter mais informações.

Leia mais: Amazônia está “fervendo”! Mais de 100 botos morrem pelo calor