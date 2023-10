Não é de hoje que os brasileiros ficam atento quanto aos valores de moedas e cédulas. Na qual por mais que haja um valor estampado em suas faces — em alguns casos o seu real valor pode superar e muito esses números. Para o próximo ano, estima-se que um par de moedas se torne bastante raro e alvo de colecionadores em todo o Brasil. Caso tenha essa moeda em sua carteira, não venda! Em alguns meses pode valer uma verdadeira fortuna.

Quem tem ESTAS 2 moedas precisa tomar cuidado EXTREMO; entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Essas duas moedas podem valer uma fortuna

Trata-se de duas moedas especiais que foram feitas em 1995. Uma moeda de 10 centavos e outra de 25 centavos. Ambas moedas fazem parte de uma classe de modas da “primeira família do real”. Trata-se do plano monetário inserido no Brasil em 1994.

Com o passar do tempo essas moedas se tornam cada vez mais raras e difíceis de serem encontradas. Com isso — em 2024, o seu tempo de produção irá aumentar novamente e com isso seu valor irá seguir de maneira proporcional.

Aos que tiverem paciência e aguardarem até 2025, a surpresa é ainda maior! Haja vista que o plano real irá completar 30 anos — fazendo com que esses itens se tornem cada vez mais raros.

Gerando lucro para seus respectivos donos. Haja vista que não são qualquer moedas de 10 e 25 centavos datadas em 1995, mas duas exclusivas. Na qual em suas faces há uma homenagem a FAO.

Organização das Nações Unidas Para Alimentação e Agricultura. Essas moedas que possuem essa sigla e seus respectivos logos é que possuem uma raridade e valor representativo elevado.

Leia mais: SAIU! CONCURSO Ebserh terá quase 700 vagas para 3 grandes áreas

Quanto essas moedas devem valer em 2024?

Estima-se que em 2024 o preço dessas moedas sejam dobrados. Depende bastante do estado de conservação de cada item desses. Entretanto, atualmente — elas podem valer entre R$ 45 e R$ 60. Estima-se que o seu valor aumente para até R$ 110 dependendo do estado de conservação.

Isto é — a moeda de 25 centavos. Já a de 10 centavos é muito mais surpreendente. Em alguns casos pode chegar a até R$ 200. Trata-se de moedas raras e únicas no Brasil.

Lembrando que esses valores são individuais, caso encontre o par — as chances de cobrar muito mais caro no par aumenta bastante. Para vender essas moedas é interessante entrar em contato com sites e perfis de colecionadores.

O intuito é conseguir obter informações de fóruns e leilões online cujo sejam possíveis realizar a venda/troca dessas moedas. Até mesmo em algumas lojas físicas de raridade — que proporcionam essa oportunidade para os seus clientes.

Ademais — é possível anunciar no Facebook, Mercado Livre, Olx, etc. E com isso obter grandes lucros em cima dessas moedas.

Leia mais: Por que quase NINGUÉM nasce nestes 10 dias do ano?