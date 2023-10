Balde de água fria: Auxílio-Gás vai pagar MENOS em outubro?

Enfim chegou o mês que todos os beneficiários do Bolsa Família, que também recebem o auxílio-gás, esperavam. Já confirmado para o dia 18 de outubro, o governo federal dará início aos pagamentos da nova parcela do repasse, beneficiando um total de 5,63 milhões de pessoas em todo o país. No entanto, a grande dúvida dos brasileiros está relacionada ao valor do auxílio deste mês. Continue lendo, a seguir, e saiba mais detalhes.

Saiba como calcular o valor que você deve receber do auxílio-gás. | Foto: Reprodução / Agência Brasil

5 milhões de brasileiros à espera

A partir de 18 de outubro, o governo federal dará início aos pagamentos da nova parcela do Auxílio Gás dos Brasileiros, beneficiando um total de 5,63 milhões de pessoas em todo o país.

Embora o valor exato do auxílio ainda não tenha sido oficialmente anunciado, podemos fazer uma estimativa com base no preço médio do gás de cozinha. Continue a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre o benefício deste mês.

Leia mais: Brasileiros estão na lista para auxílio moradia de R$ 650 por mês; como pedir

Valor para outubro segue em sigilo

Até o momento, o Governo Federal não divulgou o valor oficial do Vale Gás que será concedido em outubro. Normalmente, essas informações são disponibilizadas a partir do dia 10 de cada mês, quando as opções de consulta são atualizadas.

Sendo assim, na próxima semana, as famílias terão a oportunidade de verificar se foram aprovadas para receber o Vale Gás. O valor a ser creditado em suas contas será determinado nesse momento.

No entanto, com base nos dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), podemos fazer uma estimativa. Veja, a seguir.

Como calcular a estimativa de valor do auxílio de outubro?

De acordo com as diretrizes do programa, o valor do auxílio gás deve corresponder à média do preço do botijão de GLP 13kg nos seis meses anteriores ao pagamento.

Desta forma, para prever o valor do Vale Gás em outubro, a ANP considera a média do preço do gás de cozinha de abril a setembro de 2023. Conforme relatórios publicados pela agência, a média do GLP 13kg nesse período foi de R$ 103,74.

Assim, é possível que o benefício em outubro seja ainda menor do que o concedido em agosto. No entanto, é importante ressaltar que essa é uma projeção e que o valor oficial será anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social alguns dias antes do início dos pagamentos.

Quem tem direito ao Vale-Gás?

O pagamento do Vale-Gás é realizado em conjunto com o Bolsa Família. Portanto, para ser elegível a receber esses valores, as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza devem atender a certos requisitos.

Isso inclui estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal e possuir renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional (R$ 651).

Além disso, é necessário ter alguém no grupo familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada da assistência social (BPC). Mulheres vítimas de violência doméstica também têm preferência no recebimento.

Entendendo o Vale-Gás

O Vale-Gás é um programa social implementado como uma forma de auxílio direto às famílias de baixa renda para a compra de botijões de gás de cozinha (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo).

O objetivo principal é aliviar o impacto financeiro que o custo do gás de cozinha pode representar para essas famílias, garantindo o acesso a esse recurso essencial para o preparo de alimentos e atividades domésticas.

Normalmente, o programa funciona por meio da distribuição de vales ou cartões pré-pagos que podem ser trocados por botijões de gás em estabelecimentos autorizados. Essa assistência contribui significativamente para reduzir a desigualdade e melhorar as condições de vida das famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Critérios prioritários

Contudo, é importante destacar que o programa tem critérios de prioridade para a seleção das famílias beneficiadas.

As famílias com atualização de cadastro no CadÚnico nos últimos dois anos, aquelas com menor renda, com maior número de membros, as já contempladas pelo antigo Auxílio Brasil e as que tiverem seus cadastros qualificados pelo gestor, usando informações da averiguação, têm prioridade para receber o benefício.

Requisitos específicos do Bolsa Família

Além dos critérios mencionados, existem requisitos específicos do Bolsa Família que devem ser cumpridos.

Isso inclui realizar o acompanhamento pré-natal, seguir o calendário nacional de vacinação, monitorar o estado nutricional das crianças menores de 7 anos e assegurar uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica.

Manter o Cadastro Único sempre atualizado, pelo menos a cada 24 meses, também é obrigatório.

Como fazer a consulta?

É possível verificar o status do benefício a qualquer momento durante o mês, mas é importante destacar que a Caixa atualiza os canais de consulta a partir do dia 10 de cada mês com as informações mais recentes da folha de pagamento.

Para saber se você foi aprovado para receber o Bolsa Família (e Auxílio Gás) em agosto, você pode realizar a consulta através de várias opções, incluindo o aplicativo Caixa Tem, o aplicativo do Bolsa Família, o aplicativo do Cadastro Único ou o Portal Cidadão da Caixa.

Além disso, é possível entrar em contato através do telefone 121 do Ministério da Cidadania ou pela Central da Caixa no número 111.

Calendário de pagamentos para outubro

Leia também: Tem dinheiro atrasado do Bolsa Família para receber? CHEGOU A HORA