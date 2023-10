Já tentou cartão nestes 5 bancos? Eles liberam limite mais fácil

No auge do mundo digital, as compras online se tornaram uma realidade forte e constante e os o cartão de crédito uma parte fundamental desta engrenagem na vida de muitos brasileiros, proporcionando praticidade e segurança nos consumos do dia a dia. No entanto, saber escolher o tipo de cartão certo, principalmente quando o que você precisa é um bom limite, é fundamental. Confira, a seguir 5 opções de cartões que podem se encaixar no seu perfil.

Limites sem fronteira

O cartão de crédito se tornou uma ferramenta essencial na vida de muitos brasileiros, proporcionando praticidade e segurança nas compras do dia a dia. Além disso, os cartões oferecem uma gama de benefícios, como cashback, pontos e milhas.

Entretanto, a aprovação para obter um cartão de crédito pode, em alguns casos, ser um processo burocrático e demorado. Os bancos frequentemente analisam diversos fatores, como a renda, histórico de crédito e score, antes de conceder o crédito desejado.

Continue a leitura para conhecer quais cartões possuem menos burocracias para liberar mais limite para você.

5 cartões com flexibilidade de limites

Para aqueles que buscam a facilidade de obter um cartão de crédito sem enfrentar essa burocracia, o mercado oferece algumas alternativas.

Estes bancos são conhecidos por serem mais flexíveis no processo de aprovação, requerendo menos exigências por parte do solicitante. A seguir, confira os cinco bancos que liberam cartões de crédito sem muita complicação.

1. Will Bank

O Will Bank é um banco digital que disponibiliza um cartão de crédito com anuidade gratuita e sem a necessidade de uma renda mínima. O cartão é emitido com a bandeira Mastercard e tem abrangência internacional. A solicitação pode ser feita através do aplicativo do banco, preenchendo um rápido cadastro. A aprovação é ágil, e o cartão chega ao endereço informado em até 10 dias úteis.

2. Nubank

O Nubank é outra opção de banco digital que oferece um cartão de crédito livre de anuidade e sem a exigência de renda mínima. O cartão é emitido com a bandeira Mastercard e tem alcance internacional.

Para solicitar o cartão Nubank, basta criar uma conta no aplicativo do banco. A aprovação costuma ocorrer em até 10 dias úteis, e o cartão é entregue no endereço informado em até 15 dias úteis.

3. Digio

O Digio é um banco digital que disponibiliza um cartão de crédito sem anuidade, com a única exigência de renda mínima de R$ 1.000 por mês. O cartão é emitido na bandeira Mastercard e oferece cobertura internacional.

Para solicitar o cartão Digio, é necessário baixar o aplicativo do banco e preencher um breve cadastro. A aprovação ocorre em até 10 dias úteis, e o cartão é entregue no endereço informado em até 15 dias úteis.

4. Itaú feito para você

O programa de crédito “Itaú feito para você” oferece um cartão de crédito isento de anuidade, requerindo uma renda mínima de R$ 1.000 mensais. O cartão é emitido com a bandeira Mastercard e tem abrangência internacional.

Para solicitar o cartão, basta comparecer a uma agência do Itaú e preencher um formulário de solicitação. A aprovação é feita em até 10 dias úteis, e o cartão é entregue no endereço informado em até 15 dias úteis.

5. Next

O Next é um banco digital associado ao Bradesco que oferece um cartão de crédito sem anuidade e requer uma renda mínima de R$ 1.000 mensais. O cartão é emitido com a bandeira Visa e possui alcance internacional.

Para solicitar o cartão Next, basta abrir uma conta pelo aplicativo do banco. A aprovação é efetuada em até 10 dias úteis, e o cartão é entregue no endereço fornecido em até 15 dias úteis.

Conclusão

A escolha do melhor cartão de crédito sem burocracia depende de diversos fatores, incluindo suas necessidades, perfil de consumo e orçamento. Recomenda-se comparar as ofertas de diferentes bancos antes de tomar uma decisão.

É essencial avaliar os benefícios oferecidos, a ausência de anuidade, o limite de crédito e as taxas de juros para tomar a melhor decisão financeira para o seu caso. Lembre-se de que, ao usar seu cartão de crédito com responsabilidade, você pode aproveitar ao máximo suas vantagens e benefícios.

