Celular pode liberar o benefício do INSS mais rápido; entenda

O aplicativo Meu INSS oferece um recurso que possibilita a análise remota de laudos e atestados médicos pela internet. O Atestmed, ainda pouco conhecido por muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é uma alternativa valiosa para evitar longas de espera por perícias médicas.

O sistema agiliza a avaliação médica à distância, facilitando a concessão de benefícios. Mas você sabe como utilizar o app e todos os seus recursos? Continue lendo e entenda como o aplicativo pode ser útil para quem necessita de perícias médicas.

Celular pode agilizar liberação do benefício do INSS. Entenda./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aplicativo Meu INSS agiliza perícias médicas

A iniciativa surgiu como resposta à pandemia e às demoras nas marcações de perícias presenciais nas agências do INSS e, recentemente, foi ampliada. Desde 25 de setembro, o INSS tem ligado para segurados que esperam por perícia há mais de 45 dias, oferecendo a antecipação do atendimento através do Atestmed. Nos primeiros três dias, foram realizadas 55,5 mil ligações e 5,8 mil pessoas foram encaminhadas para a perícia remota.

Vale ressaltar que não há restrições geográficas ou prazos mínimos de espera para utilizar o Atesmed, qualquer segurado pode aproveitar essa opção.

Para solicitar o serviço, o segurado deve acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, selecionar “Pedir Benefício por Incapacidade” e seguir as instruções, fornecendo informações pessoais como CPF, além de enviar exames, laudos e atestados digitalizados.

Caso o segurado já tenha um exame presencial agendado, ele pode optar por antecipar a análise via Atestmed, mantendo a data de entrada do requerimento inicial.

No entanto, é fundamental lembrar que a data originalmente agendada para a perícia será mantida, caso os documentos enviados não estejam em conformidade ou se houver indicação de avaliação presencial.

70% dos atestados analisados online liberam o benefício

De acordo com o secretário de Regime Geral do Ministério da Previdência, Adroaldo da Cunha, 70% dos atestados analisados pelo sistema resultam na concessão do benefício.

Ele afirma que a meta é analisar 100% dos requerimentos iniciais de Benefícios por Incapacidade via Atestmed, deixando apenas os casos com atestados e laudos mal preenchidos ou com informações duvidosas para a perícia presencial.

Os pedidos de prorrogação também continuam sendo analisados por um perito, com a presença obrigatória do requerente.

Atenção para a documentação solicitada

Os documentos médicos ou odontológicos apresentados pelos segurados devem ser legíveis e sem rasuras, contendo as seguintes informações:

Nome completo do segurado;

Data de emissão do documento (não superior a 90 dias da data de entrada do requerimento);

Diagnóstico detalhado ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID);

Assinatura e identificação do profissional emitente, com nome e registro no conselho de classe, ou carimbo;

Data do início do afastamento ou repouso;

Prazo estimado necessário para o repouso.

Os acidentes de trabalho também podem ser atendidos pelo Atestmed, mas a concessão do benefício por incapacidade temporária acidentária requer a apresentação de uma Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador.

Onde solicitar o benefício com base apenas no atestado?

Você pode fazer isso pelo site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, já que é necessário anexar ao requerimento documentos médicos ou odontológicos que indiquem a necessidade de afastamento das atividades habituais.

Solicitações de benefício por incapacidade feitas pelo Central 135 serão agendadas e podem ser convertidas em Atestmed, desde que os documentos necessários sejam anexados para análise remota.

