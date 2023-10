Por conta das constantes revisões que o governo federal tem feito mensalmente no sistema do CadÚnico, um processo de recadastramento para alguns grupos familiares dentro do Bolsa Família está sendo feito e, com isso, os pagamentos retroativos estarão disponíveis para um seleto grupo em breve. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre quando o repasse deverá ser efetuado.

Tem dinheiro atrasado do Bolsa Família para receber? CHEGOU A HORA. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O momento tão esperado

O programa Bolsa Família revelou uma nova rodada de repasses exclusivos para alguns beneficiários do auxílio. Com o objetivo de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social a combater a fome e a desigualdade, o Bolsa Família está realizando um processo de recadastramento para algumas famílias.

Como resultado, os pagamentos retroativos estarão disponíveis em breve. Para aqueles que foram bloqueados no programa devido a inconsistências cadastrais no CadÚnico, os repasses podem ser efetuados ainda neste mês. Saiba mais detalhes sobre a boa notícia para os beneficiários, a seguir.

Leia mais: Quem não fizer isso 2 VEZES no ano pode perder o Bolsa Família

Valores adicionais para outubro

No mês de outubro, os pagamentos podem seguir o mesmo calendário estabelecido para os pagamentos regulares do programa. Além dos pagamentos retroativos, os beneficiários terão acesso a benefícios adicionais exclusivos, tais como:

R$ 150 para crianças de até seis anos com caderneta de vacinação atualizada;

R$ 50 para adolescentes entre 7 e 18 anos matriculados em instituições de ensino credenciadas pelo MEC;

R$ 50 para gestantes e lactantes com pré-natal agendado ou acompanhamento nutricional em dia;

R$ 108 de Auxílio Gás, que será retomado em outubro.

Calendário dos pagamentos retroativos do Bolsa Família

Neste mês em especial, os beneficiários poderão sacar os valores retroativos do programa no mesmo dia em que estiverem aptos para receber o pagamento regular do Bolsa Família, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada inscrito. Confira as datas:

NIS final 1: 18 de outubro;

18 de outubro; NIS final 2: 19 de outubro;

19 de outubro; NIS final 3: 20 de outubro;

20 de outubro; NIS final 4: 23 de outubro;

23 de outubro; NIS final 5: 24 de outubro;

24 de outubro; NIS final 6: 25 de outubro;

25 de outubro; NIS final 7: 26 de outubro;

26 de outubro; NIS final 8: 27 de outubro;

27 de outubro; NIS final 9: 30 de outubro;

30 de outubro; NIS final 0: 31 de outubro.

Lembrete importante

É importante destacar que o recebimento dos valores retroativos do Bolsa Família pode levar até 90 dias, sendo disponibilizado somente para aqueles que regularizaram sua situação junto ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social.

Leia também: E agora, José? Alterações reveladas para o Bolsa Família de outubro