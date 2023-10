COMUNICADO: governo revela “suspensão-relâmpago” do Bolsa Família

Recentemente, uma notícia inesperada surpreendeu muitos dos beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família, ao se depararem com a suspensão dos repasses do auxílio social no final de setembro. Para compreender os detalhes sobre o que realmente aconteceu, continue a leitura, a seguir.

Um susto para os beneficiários

O Bolsa Família, programa de transferência de renda implementado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem como objetivo principal auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução da fome e da desigualdade no país.

Pagamentos encerrados mais cedo

Inicialmente, o programa Bolsa Família encerrou seus pagamentos referentes ao mês de setembro, beneficiando mais de 20 milhões de famílias cadastradas.

O calendário regular resultou em uma conclusão mais precoce, com os repasses finalizados na última sexta-feira (29). No entanto, é importante destacar que essa suspensão é TEMPORÁRIA.

Outubro de novidades

Para o mês de outubro, os beneficiários podem ficar tranquilos, pois os pagamentos serão retomados. O Bolsa Família está se preparando para uma nova rodada de desembolsos, que beneficiará ainda mais famílias no próximo mês.

Boas notícias estão a caminho, incluindo o pagamento padrão de R$ 600, com a inclusão de benefícios adicionais exclusivos.

O retorno do Auxílio Gás

Neste mês, o Auxílio Gás voltou a ser disponibilizado aos beneficiários, no valor de R$ 108. Esse valor corresponde a 100% do preço do botijão de gás de 13kg, de acordo com informações da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível).

Os detalhes sobre o calendário de pagamento podem ser encontrados no tópico abaixo.

Cronograma de pagamentos para outubro

Confira as datas de pagamento estabelecidas para este mês, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário:



• NIS terminado em 1: 18 de outubro;

• NIS terminado em 2: 19 de outubro;

• NIS terminado em 3: 20 de outubro;

• NIS terminado em 4: 23 de outubro;

• NIS terminado em 5: 24 de outubro;

• NIS terminado em 6: 25 de outubro;

• NIS terminado em 7: 26 de outubro;

• NIS terminado em 8: 27 de outubro;

• NIS terminado em 9: 30 de outubro;

• NIS terminado em 0: 31 de outubro.

É importante ressaltar que os beneficiários podem acessar e movimentar os valores por meio do Caixa Tem, que é o aplicativo oficial da Caixa responsável pelos pagamentos de benefícios sociais.

